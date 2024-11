Γιατί ο Μπάιντεν δίνει το «πράσινο φως» στην Ουκρανία για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας

Η απόφαση αυτή έρχεται την ώρα που η Μόσχα έχει αναπτύξει σχεδόν 50.000 στρατιώτες στο Κουρσκ, τη νότια ρωσική περιοχή όπου το Κίεβο εξαπέλυσε την αιφνιδιαστική αντεπίθεσή του το καλοκαίρι, για να προετοιμαστεί για την ανάκτηση εδαφών. Τα όπλα προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως στο Κουρσκ προς το παρόν, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Με την τεράστια συσσώρευση στρατευμάτων εκεί, η Ρωσία προσπαθεί να βγάλει το Κουρσκ από το τραπέζι ως πιθανό διαπραγματευτικό χαρτί για τους Ουκρανούς σε τυχόν μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες, κάτι που οι ΗΠΑ δεν θέλουν να δουν. Η ιδέα είναι να βοηθηθεί η Ουκρανία να κρατήσει το Κουρσκ όσο το δυνατόν περισσότερο, δήλωσε ο αξιωματούχος.

NEW: The New York Times and Washington Post reported that US President Joe Biden has authorized Ukrainian forces to use US-provided ATACMS in limited strikes against Russian and North Korean military targets within Kursk Oblast.

The partial lifting of restrictions on Ukraine's… pic.twitter.com/eCyLUP90f7