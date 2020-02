Γιατί ο Τραμπ άλλαξε τον διευθυντή των Υπηρεσιών Πληροφοριών - Τι τον εξόργισε

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-dpa

Δεν έγινε σαφές αν ο Τραμπ εξοργίστηκε εξαιτίας κάποιου συγκεκριμένου μέρους της ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της οποίας κορυφαία σύμβουλος του Μαγκουάιρ, η Σέλμπι Πίρσον, τόνισε στα μέλη της επιτροπής πως η Ρωσία αποδύεται εκ νέου σε απόπειρα ανάμιξης στις αμερικανικές εκλογές και προώθησης της υποψηφιότητας του μεγιστάνα των ακινήτων.

Κατά την εφημερίδα The New York Times, τον ένοικο του Λευκού Οίκου ενόχλησε ειδικά η παρουσία του Άνταμ Σιφ, του Δημοκρατικού πολιτικού ο οποίος ήταν επικεφαλής της έρευνας σε βάρος του Τραμπ που οδήγησε στην παραπομπή του στη δίκη στη Γερουσία για κατάχρηση εξουσίας και παρακώλυση της καλής λειτουργίας του Κογκρέσου.

Trump fired DNI Maguire for a briefing that told Congress that Russia was again interfering to help him. https://t.co/8GkhbUQHk3pic.twitter.com/cF7Zf4mu6l