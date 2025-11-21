Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Γυναίκες και παιδιά στη Γάζα έχουν τραυματιστεί από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας - Real.gr

Η οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) δήλωσε σήμερα ότι ιατρικές της ομάδες στη Γάζα περιέθαλψαν αυτή την εβδομάδα γυναίκες και παιδιά παλαιστινιακής καταγωγής για τραύματα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και πυρά, σχεδόν έξι εβδομάδες μετά την εφαρμογή της εύθραυστης εκεχειρίας Ισραήλ-Χαμάς.

Από την Τετάρτη, ιατρικό προσωπικό στη βόρεια και τη νότια Γάζα έχει περιθάλψει γυναίκες και παιδιά με ανοιχτά κατάγματα και τραύματα από σφαίρες στα άκρα και το κεφάλι τους, σύμφωνα με τη οργάνωση MSF.

Η MSF δήλωσε ότι η ιατρική βοήθεια προσφέρθηκε σε νοσοκομεία και κλινικές στην Πόλη της Γάζας στον βορρά και στη Ράφα στα νότια.

Ένα εννιάχρονο κορίτσι έλαβε ιατρική βοήθεια την Τετάρτη σε νοσοκομείο στην Πόλη της Γάζας για τραύμα στο πρόσωπο που προκλήθηκε από πυρά από ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), ανέφερε η MSF, επικαλούμενη νοσηλευτή στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός δεν είχε άμεσα να κάνει κάποια δήλωση όταν εκλήθη από το Reuters να σχολιάσει τις αναφορές αυτές. Στο παρελθόν, έχει δηλώσει ότι δεν στοχοθετεί εσκεμμένα αμάχους.

Με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας, ο ισραηλινός στρατός υποχώρησε στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», κάτι που τον άφησε να έχει τον έλεγχο του 53% της Λωρίδας της Γάζας. Η Πόλη της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του θύλακα, τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Η Ράφα τελεί υπό ισραηλινό έλεγχο.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για συνεχείς παραβιάσεις της εκεχειρίας, αν και αυτή επισήμως συνεχίζει να ισχύει.

Ο ισραηλινός στρατός έχει δηλώσει ότι από τις 10 Οκτωβρίου έχει σκοτώσει πρόσωπα τα οποία χαρακτήρισε «τρομοκράτες» διασχίζοντας την κίτρινη γραμμή και πραγματοποίησε πλήγματα που ήταν, όπως είπε, σε αντίποινα για επιθέσεις κατά στρατιωτών του.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, 312 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό από τις 11 Οκτωβρίου.

Τουλάχιστον 67 παιδιά έχουν σκοτωθεί σε περιστατικά που συνδέονται με συγκρούσεις από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση πυρός στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά.

«Δεκάδες περισσότερα έχουν τραυματιστεί. Αυτό είναι κατά μέσο όρο σχεδόν δύο παιδιά να σκοτώνονται κάθε μέρα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της UNICEF Ρικάρντο Πίρες σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

Η UNICEF ανακοίνωσε χθες ότι ένα κορίτσι νηπιακής ηλικίας σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα στην ανατολική Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα, μαζί με τους γονείς του. Την Τετάρτη, επτά παιδιά σκοτώθηκαν σε αεροπορικά πλήγματα στην Πόλη της Γάζας και στον νότο, σύμφωνα με τη UNICEF.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι τρεις στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις στη Γάζα από την αρχή της εκεχειρίας.