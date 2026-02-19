Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Θα μείνουν στη Γάζα για όσο το δυνατόν περισσότερο - Real.gr

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) θα συνεχίσουν να εργάζονται στη Λωρίδα της Γάζας «για όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής της αποστολής τους για την Παλαιστίνη Φιλίπε Ριμπέιρο, μερικές ημέρες πριν από τον αναμενόμενο τερματισμό των δραστηριοτήτων της ΜΚΟ στον θύλακα, μια απόφαση που ελήφθη από το Ισραήλ.

«Για την ώρα, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στη Γάζα και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τις δραστηριότητες μας για όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο Φιλίπε Ριμπέιρο σε συνέντευξη στο Αμάν.

Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει την 1η Φεβρουαρίου ότι η διεθνής ΜΚΟ πρέπει να εγκαταλείψει το παλαιστινιακό έδαφος το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου, μετά την άρνησή της να παραδώσει λεπτομερή κατάλογο με τους Παλαιστίνιους εργαζομένους της.

Η οργάνωση MSF είχε καταγγείλει την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης που, σύμφωνα με την ίδια, έχει στόχο να «εμποδίσει την ανθρωπιστική βοήθεια» στον θύλακα, ο οποίος έχει καταστραφεί από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

Ο Φιλίπε Ριμπέιρο τόνισε ότι το μέτρο αυτό έχει ήδη αντίκτυπο στις δραστηριότητες της ΜΚΟ.

«Από τις αρχές Ιανουαρίου, δεν έχουμε πλέον τη δυνατότητα να φέρουμε διεθνές προσωπικό στη Γάζα. Οι ισραηλινές αρχές μας απαγορεύουν κάθε είσοδο στη Γάζα, αλλά επίσης και στη Δυτική Όχθη», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι οι MSF δεν έχουν πλέον την εξουσιοδότηση «να φέρνουν ιατρικό εξοπλισμό, φάρμακα ή οτιδήποτε άλλο στη Γάζα».

«Έχουμε ομάδες στη Γάζα, εθνικές και διεθνείς, που συνεχίζουν να εργάζονται και έχουμε αποθέματα που θα μας επιτρέψουνε να συνεχίσουμε τις δραστηριότητές μας για την ώρα», δήλωσε ο Φιλίπε Ριμπέιρο.

Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο ότι θα απαγορεύσει σε 37 διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων οι MSF, να εργάζονται στη Γάζα από την 1η Μαρτίου κατηγορώντας τες ότι δεν παρέδωσαν κατάλογο με τα ονόματα των εργαζομένων τους, που ζητείται πλέον επισήμως για λόγους «ασφαλείας».

Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται επισήμως μόνο στη Γάζα αλλά οι μκο ανησυχούν ότι μπορεί να επεκταθεί στο μέλλον και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο Φιλίπε Ριμπέιρο προειδοποίησε ότι η παύση των δραστηριοτήτων των MSF στη Γάζα θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στο υγειονομικό σύστημα στον θύλακα. «Οι MSF είναι από τις σημαντικότερες οργανώσεις σε ό,τι αφορά τις υγειονομικές ανάγκες στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη και, εάν αναγκαστούμε να αποχωρήσουμε, αυτό θα δημιουργήσει τεράστιο κενό», δήλωσε ο ίδιος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ – AFP