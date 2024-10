Γιαχία Σινουάρ: Ισραηλινοί υπουργοί δηλώνουν ότι ο ηγέτης της Χαμάς είναι νεκρός

Μια ισραηλινή πηγή ασφαλείας δήλωσε ότι πραγματοποιούνται εξετάσεις DNA στο πτώμα ενός μαχητή, για να εξακριβωθεί αν αυτό είναι του Σινουάρ. Ενώ τα δημοσιεύματα και οι εικασίες για τον θάνατο του Σινουάρ πληθαίνουν, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ τόνισε σε ανάρτηση στο Χ: «Θα φτάσουμε σε κάθε τρομοκράτη και θα τον εξοντώσουμε»

‘High likelihood’ Hamas leader and Oct. 7 mastermind Yahya Sinwar killed by troops in Gaza https://t.co/YJSQPjtgSz

Στην ανάρτησή του ο υπουργός Άμυνας επισύναψε φωτογραφίες του πρώην στρατιωτικού ηγέτη της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ και του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, με τις φωτογραφίες μαρκαρισμένες με ένα κόκκινο "Χ", μια τρίτη μαύρη φωτογραφία είναι και αυτή μαρκαρισμένη με "Χ", σε μια προφανή αναφορά στον Σινουάρ.

“You will pursue your enemies and they will fall before you by the sword.” - Leviticus 26

Our enemies cannot hide. We will pursue and eliminate them. pic.twitter.com/FDJ7obPIM7