Γιαχία Σινουάρ: Νεκρός ο ηγέτης της Χαμάς

Εκτός από τον Κατς και ο ισραηλινός στρατός (IDF) γνωστοποίησε τον θάνατό του με ανακοίνωσή του.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ισραηλινά στρατεύματα πεζικού βρήκαν συνολικά νεκρούς τρεις μαχητές κοντά σε ένα κτίριο στη Γάζα. Μετά το τέλος της μάχης, τα στρατεύματα βρήκαν ένα πτώμα που έμοιαζε με αυτό του Σινουάρ και ειδοποίησαν τους ανώτερους διοικητές. Μετά από ανάλυση DNA διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη σορός ανήκε στον ηγέτη της Χαμάς.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούσαν από το απόγευμα φωτογραφίες που φέρεται να απεικονίζουν τον νεκρό ηγέτη της Χαμάς, με θανατηφόρα τραύματα στο κεφάλι.

Israeli Foreign Minister Katz says Hamas leader Sinwar was killed by IDF soldiers in Gazahttps://t.co/xWruHwlci8