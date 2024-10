Γιαχία Σινουάρ: Νέο βίντεο από την εξόντωσή του – Η στιγμή που ισραηλινό άρμα μάχης άνοιξε πυρ

Στα πλάνα που παρουσίασε ο IDF φαίνεται ένα τεθωρακισμένο άρμα μάχης τύπου Merkava, το οποίο εκτοξεύει βολή κα χτυπάει το κτίριο στο οποίο βρίσκεται ο επικεφαλής της Χαμάς, ενώ οι στρατιώτες του Ισραήλ πραγματοποιούν έφοδο για την εξόντωσή του.

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από drone το οποίο δείχνει τον Σινουάρ να κάθεται σε μια πολυθρόνα, καλυμμένος με σκόνη μέσα στο κατεστραμμένο κτίριο. Στο βίντεο ο Σινουάρ εμφανίζεται τραυματισμένος καθώς κάθεται στο ερειπωμένο κτίριο. Καθισμένος σε μια καρέκλα, με το πρόσωπό του καλυμμένο, φαίνεται να προσπαθεί να πετάξει ένα αντικείμενο στο drone, ίσως ένα κομμάτι ξύλο.

Ισραηλινά MME αναφέρουν ότι ο Σινουάρ πιθανότατα επιχείρησε να φτάσει στην περιοχή Al-Mawasi, κοντά στη Μεσόγειο Θάλασσα, στη νοτιοανατολική Λωρίδα της Γάζας τη στιγμή που σκοτώθηκε.

Ο ηγέτης της Χαμάς φαίνεται ότι παρέμεινε για περίπου ένα χρόνο σε υπόγειες σήραγγες και πρόσφατα μετακινήθηκε στη Ράφα, λόγω της προώθησης των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή Χαν Γιουνίς.

IDF: Additional Footage From the Elimination of Yahya Sinwar

