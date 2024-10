Γιαχία Σινουάρ: Νέο βίντεο από την εξουδετέρωση του αρχηγού της Χαμάς

Υπενθύμιζεται ότι Ισραηλινοί στρατιώτες περιπολώντας στην ισοπεδωμένη Ράφα το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης εντόπισαν ένοπλους να μπαίνουν σε ένα ερειπωμένο σπίτι για να οργανώσουν το σχέδιο δράσης τους. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών.

Οι στρατιώτες κατόπιν έστειλαν drone για να εντοπίσει τους ένοπλους που έχουν βρει καταφύγιο σε ένα άδειο κτίσμα. Βλέπουν στον δεύτερο όροφο έναν άνδρα που κάθεται σε μια πολυθρόνα, τραυματισμένος στο χέρι από την ανταλλαγή πυρών που είχε προηγηθεί.

Την επίμαχη ώρα της ανταλλαγής πυρών δεν είχαν συνειδητοποιήσει πως είχαν μόλις εντοπίσει τον νούμερο ένα καταζητούμενο του Ισραήλ, τον αρχηγό της Χαμάς και εγκέφαλο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, Γιαχίγια Σινουάρ.

Στο νέο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται οι ισραηλινοί στρατιώτες να παρακολουθούν από μακριά τη στιγμή που ένα άρμα μάχης ρίχνει όλμους και κατεδαφίζει το κτίριο με τον μέχρι εκείνη τη στιγμή άγνωστο άντρα σε αυτούς να βρίσκεται μέσα σε αυτό.

The Israel's Channel 12 has published footage of the last battle of the martyr Yahya Sinwar with IDF in southern Gaza. pic.twitter.com/eZsalFv4aB