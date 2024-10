Γιαχία Σινουάρ: Τι σηματοδοτεί ο θάνατος του ηγέτη της Χαμάς - Οι πιθανοί διάδοχοι

Δεν είναι ακόμη σαφές πώς ή αν θα επηρεάσει καθόλου η δολοφονία του τις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός και την ομηρία στη Γάζα, δήλωσαν στο CNN πολλοί αξιωματούχοι.

Ένας αξιωματούχος της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε ότι η εξόντωση του Σινουάρ θα βοηθήσει τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων στη Γάζα. Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις του θανάτου στις διαπραγματεύσεις για τους ομήρους, πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Ωστόσο, άλλοι προειδοποίησαν ότι η έλλειψη ενός σαφούς, άμεσου διαδόχου θα μπορούσε επίσης να περιπλέξει τα πράγματα και να θέσει τους ομήρους σε κίνδυνο. Μια ισραηλινή πηγή που γνωρίζει το θέμα δήλωσε ότι υπάρχουν επίσης ανησυχίες ότι το χάος στις τάξεις της Χαμάς θα μπορούσε να ακολουθήσει το θάνατο του Σινουάρ.

Υπάρχει η ανησυχία ότι, ελλείψει σαφούς ηγεσίας, οι όμηροι θα μπορούσαν να σκοτωθούν – είτε από εκδίκηση είτε λόγω έλλειψης σχεδίου για το τι θα γίνει με αυτούς.

Οι πιθανοί διάδοχοι

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών προσπαθούσαν το πρωί της Πέμπτης να επικαιροποιήσουν τις εκτιμήσεις τους σχετικά με το ποιος είναι πιθανό να διαδεχθεί τον Γιαχία Σινουάρ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ήλπιζαν εδώ και καιρό ότι η δολοφονία του Σινουάρ θα έδινε στο Ισραήλ το πολιτικό άνοιγμα που χρειαζόταν για να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός. Αλλά το ποιος θα τον διαδεχθεί, δήλωσαν πηγές, θα μπορούσε να έχει βαθύτατο αντίκτυπο στο κατά πόσον η Χαμάς θα είναι πρόθυμη να ξεκινήσει εκ νέου ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την παύση των μαχών και την απελευθέρωση των ομήρων.

Νυν και πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι υπάρχουν αρκετοί πιθανοί διάδοχοι του σκιώδους Σινουάρ, ο οποίος για περισσότερο από ένα χρόνο ήταν η μοναδική φωνή εξουσίας στην οργάνωση.

Εάν ο Μοχάμεντ Σινουάρ – αδελφός του Γιαχία – αναλάβει τη διοίκηση, «οι διαπραγματεύσεις θα έχουν τελείως χαλάσει», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. Ο Μοχάμεντ Σινουάρ, σύμφωνα με έναν πρώην αξιωματούχο, είναι «φτιαγμένος από το ίδιο σκληροπυρηνικό ύφασμα» με τον αδελφό του, για τον οποίο οι ΗΠΑ πίστευαν εδώ και καιρό ότι ήταν πρόθυμος να θυσιάσει Παλαιστίνιους πολίτες για να επιτύχει το όραμά του. Ο αδελφός του, Μοχάμεντ, έχει επιβλέψει το δίκτυο κατασκευής τούνελ της Χαμάς, σύμφωνα με έναν πρώην αξιωματούχο των ΗΠΑ.

«Αλλά με μεγάλο μέρος της ομάδας εξαντλημένο, η προτίμησή της μπορεί να είναι για έναν ξένο που μπορεί να είναι πιο πιθανό να διαπραγματευτεί», δήλωσε το πρόσωπο αυτό. Τον Ιούλιο, ανέφερε το CNN, ο Σινουάρ δεχόταν πιέσεις από τους δικούς του υπερεκτεταμένους διοικητές να σταματήσει την αιματοχυσία.

Μια άλλη πιθανότητα είναι ο Χαλίλ Αλ Χάγια, ο οποίος ήταν ένας από τους επικεφαλής διαπραγματευτές της Χαμάς κατά τη διάρκεια των συνομιλιών κατάπαυσης του πυρός που διεξήχθησαν στη Ντόχα. Εξαιτίας αυτού, είναι «πιθανότατα αυτός που θα ήθελαν οι ΗΠΑ», δήλωσε ο πρώην αξιωματούχος. Ο Αλ Χάγια ανέλαβε ως κύριος διαπραγματευτής μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια τον Ιούλιο στην Τεχεράνη, η οποία πιστεύεται ευρέως ότι έγινε από το Ισραήλ.

Μια τρίτη επιλογή θα ήταν ο Χάλεντ Μεσάαλ – προφανής επιλογή για τη Χαμάς, αλλά απίθανη λόγω της παλαιότερης υποστήριξής του σε μια σουνιτική εξέγερση κατά του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ. Το επεισόδιο προκάλεσε ρήγμα μεταξύ της Χαμάς και του προστάτη της, του σιιτικού Ιράν. Έβλαψε επίσης τις ηγετικές φιλοδοξίες του Μεσάαλ.

Khaled Mashal is Yahya Sinwar's likely successor

He is currently in Turkey and I am certain that the Israelis will try to assassinate him there pic.twitter.com/375INe0kvJ