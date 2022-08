Γιβραλτάρ: Σε δημοπρασία σούπερ γιοτ που φέρεται να ανήκει σε ρώσο ολιγάρχη - Μήκους 72,5 μ. και αξίας 75 εκατ. δολαρίων - ΦΩΤΟ

Το Axioma είχε κατασχεθεί από τις αρχές του Γιβραλτάρ τον περασμένο Μάρτιο, αφότου η αμερικανική τράπεζα JP Morgan κατήγγειλε ότι ο φερόμενος ιδιοκτήτης του γιοτ, ο Ντμίτρι Πουμπιάνσκι, είχε αθετήσει τους όρους δανείου ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το μήκους 72,5 μέτρων γιοτ δημοπρατήθηκε στο Γιβραλτάρ μέσω ενός συστήματος κλειστών προσφορών που εστάλησαν ηλεκτρονικά, δήλωσε εκπρόσωπος του δικαστηρίου. Η διαδικασία αξιολόγησης των 63 προσφορών αναμένεται να διαρκέσει 10-14 ημέρες.

Seized $75 Million Axioma Sells at Auction, and the Rich Are Still Winning https://t.co/ifPItJnCaJpic.twitter.com/iteBIEYdSa