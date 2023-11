Γιγάντια γλυπτά από κονσέρβες προσφέρουν λύσεις για τους πεινασμένους Νεοϋορκέζους - ΒΙΝΤΕΟ

Το “Canstruction” έχει δωρίσει πάνω από 2 εκατομμύρια κιλά τροφίμων σε τοπικές τράπεζες τροφίμων από το 1993 και πάνω από 1,2 εκατομμύρια κιλά στο City Harvest από το 2006.

Ένας διαγωνισμός σχεδιασμού ελπίζει να ταΐσει πάνω από 1 εκατομμύριο πεινασμένους Νεοϋορκέζους με δημιουργικό τρόπο αυτή την περίοδο των Ευχαριστιών. Σύμφωνα με το Reuters, που αναδημοσιεύει η ΕΡΤ, ο διαγωνισμός “Canstruction” προκαλεί σχεδιαστές, αρχιτέκτονες και μηχανικούς να κατασκευάσουν γιγαντιαία γλυπτά από κονσέρβες τροφίμων.

Φέτος, 28 ομάδες μεταμόρφωσαν 45.000 κονσέρβες τόνου και σολομού σε τεράστια αριστουργήματα που αψηφούν τη βαρύτητα, όπως ένα Χελωνονιντζάκι και ένα Γουίνι το αρκουδάκι.

Το βραβείο “Καλύτερου πρωτότυπου σχεδιασμού” του διαγωνισμού απονεμήθηκε στο “This City has Gone to the Birds”, που απεικονίζει ένα γιγαντιαίο περιστέρι με το εμβληματικό φλιτζάνι καφέ της Νέας Υόρκης.

Το “Canstruction” έχει δωρίσει πάνω από 2 εκατομμύρια κιλά τροφίμων σε τοπικές τράπεζες τροφίμων από το 1993 και πάνω από 1,2 εκατομμύρια κιλά στο City Harvest από το 2006, σύμφωνα με την Jennifer Greene, ιδρυτικό μέλος του “Canstruction” New York.

Η εκστρατεία, που διανύει το 31ο έτος της, θα δωρίσει τα κονσερβοποιημένα προϊόντα στο City Harvest.

“Η City Harvest είναι μια επιχείρηση διάσωσης τροφίμων“, δήλωσε η Greene. “Είναι η μεγαλύτερη διάσωση τροφίμων και το “Canstruction” είναι η μεγαλύτερη ετήσια συνεισφορά τους σε κονσερβοποιημένα προϊόντα. Διασώζουν τρόφιμα από εστιατόρια στο τέλος της νύχτας. Είναι σημαντικό γιατί γίνεται πάντα πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών και μπορούν να δωρίσουν πραγματικές κονσέρβες“.

Στη Νέα Υόρκη, σχεδόν 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν πρόβλημα επισιτισμού, σύμφωνα με την City Harvest, η οποία εξυπηρετεί τις πέντε συνοικίες της πόλης.

Το “Canstruction” θα εκτίθεται στο Brookfield Place της Νέας Υόρκης έως τις 13 Νοεμβρίου.