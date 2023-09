Γιούροβα προς τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας: «Αντισταθείτε στη ρωσική παραπληροφόρηση»

«Το ρωσικό κράτος έχει εμπλακεί στον πόλεμο των ιδεών για να ρυπάνει το χώρο της ενημέρωσής μας με μισές αλήθειες και ψέματα ώστε να δημιουργήσει μια ψευδή εικόνα ότι η δημοκρατία δεν είναι καλύτερη από τον αυταρχισμό», δήλωσε η επίτροπος σε συνέντευξη Τύπου.

«Σήμερα αυτό είναι ένα αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ όπλο μαζικής χειραγώγησης», επισήμανε.

«Οι 'πολύ μεγάλες πλατφόρμες' πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτό τον κίδνυνο. Ιδιαίτερα καθώς πρέπει να περιμένουμε ότι το Κρεμλίνο και άλλοι θα αναλάβουν δράση πριν από εκλογές».

Η Γιούροβα απηύθυνε προειδοποίηση προς την X (πρώην Twitter), η οποία αποχώρησε το Μάιο από τον εθελοντικό κώδικα καλής πρακτικής της ΕΕ, όμως βάσει του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) εξακολουθεί να αποτελεί μια «πολύ μεγάλη ηλεκτρονική πλατφόρμα» και να υπόκειται σε αυστηρότερους κανονισμούς αναφορικά με το περιεχόμενό της.

«Ο κ. (Ίλον) Μασκ γνωρίζει πως δεν έχει ξεφύγει επειδή αποχώρησε από τον κώδικα πρακτικής διότι τώρα έχουμε θέσει σε πλήρη ισχύ το Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Έτσι το μήνυμά μου για το Twitter είναι πως πρέπει να συμμορφωθείτε με το νόμο και θα παρακολουθούμε τι κάνετε», δήλωσε.

We have asked the platforms to monitor specifically #disinformation about the Russian war in Ukraine.

Just few examples??

The war is not business as usual and we expect more from them. pic.twitter.com/0UXNomcdIS