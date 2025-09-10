Quantcast
Τσάρλι Κερκ: Πυροβόλησαν τον συντηρητικό ακτιβιστή-σύμμαχο του Τραμπ σε εκδήλωση πανεπιστημίου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Τσάρλι Κερκ: Πυροβόλησαν τον συντηρητικό ακτιβιστή-σύμμαχο του Τραμπ σε εκδήλωση πανεπιστημίου – ΒΙΝΤΕΟ

22:56, 10/09/2025
Τσάρλι Κερκ: Πυροβόλησαν τον συντηρητικό ακτιβιστή-σύμμαχο του Τραμπ σε εκδήλωση πανεπιστημίου – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, με μεγάλη επιρροή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πυροβολήθηκε σήμερα στη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ.

Ο 31χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» έκανε μια παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, μετέδωσε δημοσιογράφος του NBC News σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε ότι ο Τσάρλι Κερκ τραυματίστηκε και απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η κατάσταση του.

Ένας ύποπτος συνελήφθη στον χώρο της επίθεσης.

«Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε», αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Το βίντεο της απόπειρας δολοφονίας του κάνει τον γύρο του κόσμου, καθώς φαίνεται η σφαίρα να τρυπάει τον λαιμό του, ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο της Utah Valley.

Ο υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ καθόταν σε μία καρέκλα όπου μιλούσε σε χιλιάδες φοιτητές, όταν στις 12:10 τοπική ώρα, δέχτηκε τη σφαίρα από τα αριστερά, πέφτοντας στο έδαφος. Ακολούθησαν στιγμές χάους και πανικού, καθώς ο κόσμος προσπαθούσε να φύγει όσο πιο γρήγορα μπορούσε από το σημείο.

Δείτε τη σοκαριστική στιγμή που τον πυροβολούν – ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τροχαίο στον Πειραιά: 31 τραυματίες από την πρόσκρουση τραμ σε λεωφορείο - 23 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία - ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο στον Πειραιά: 31 τραυματίες από την πρόσκρουση τραμ σε λεωφορείο - 23 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία - ΒΙΝΤΕΟ

22:47 10/09
Νέες αποκαλύψεις για τον γιατρό του «Ιπποκράτειου» - Είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για φακελάκι

Νέες αποκαλύψεις για τον γιατρό του «Ιπποκράτειου» - Είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για φακελάκι

18:05 10/09
Chevron και Helleniq Energy κατέθεσαν προσφορά για τις περιοχές νότια της Κρήτης - Η δήλωση Παπασταύρου - ΒΙΝΤΕΟ

Chevron και Helleniq Energy κατέθεσαν προσφορά για τις περιοχές νότια της Κρήτης - Η δήλωση Παπασταύρου - ΒΙΝΤΕΟ

17:35 10/09
«Πηγή έμπνευσης για όλους μας»: Η συγκινητική αναφορά της φον ντερ Λάιεν στους Έλληνες δασοκομάντος

«Πηγή έμπνευσης για όλους μας»: Η συγκινητική αναφορά της φον ντερ Λάιεν στους Έλληνες δασοκομάντος

17:30 10/09
Τσάρλι Κερκ: Πυροβόλησαν τον συντηρητικό ακτιβιστή-σύμμαχο του Τραμπ σε εκδήλωση πανεπιστημίου - ΒΙΝΤΕΟ

Τσάρλι Κερκ: Πυροβόλησαν τον συντηρητικό ακτιβιστή-σύμμαχο του Τραμπ σε εκδήλωση πανεπιστημίου - ΒΙΝΤΕΟ

22:56 10/09
Μητσοτάκης για Chevron: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο

Μητσοτάκης για Chevron: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο

20:00 10/09
Συνελήφθη 59χρονος που πυροβόλησε εναντίον υπαλλήλου καθαριότητας στου Γκύζη - Βίντεο

Συνελήφθη 59χρονος που πυροβόλησε εναντίον υπαλλήλου καθαριότητας στου Γκύζη - Βίντεο

16:12 10/09
Οδομαχίες στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας - Συνεχίζονται οι αναταραχές και οι συλλήψεις την ώρα που ο Λεκορνί υπόσχεται «ρήξεις»

Οδομαχίες στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας - Συνεχίζονται οι αναταραχές και οι συλλήψεις την ώρα που ο Λεκορνί υπόσχεται «ρήξεις»

16:05 10/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved