Τσάρλι Κερκ: Πυροβόλησαν τον συντηρητικό ακτιβιστή-σύμμαχο του Τραμπ σε εκδήλωση πανεπιστημίου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο 31χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» έκανε μια παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, μετέδωσε δημοσιογράφος του NBC News σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε ότι ο Τσάρλι Κερκ τραυματίστηκε και απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η κατάσταση του.
Ένας ύποπτος συνελήφθη στον χώρο της επίθεσης.
«Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε», αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.
Το βίντεο της απόπειρας δολοφονίας του κάνει τον γύρο του κόσμου, καθώς φαίνεται η σφαίρα να τρυπάει τον λαιμό του, ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο της Utah Valley.
Ο υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ καθόταν σε μία καρέκλα όπου μιλούσε σε χιλιάδες φοιτητές, όταν στις 12:10 τοπική ώρα, δέχτηκε τη σφαίρα από τα αριστερά, πέφτοντας στο έδαφος. Ακολούθησαν στιγμές χάους και πανικού, καθώς ο κόσμος προσπαθούσε να φύγει όσο πιο γρήγορα μπορούσε από το σημείο.
Δείτε τη σοκαριστική στιγμή που τον πυροβολούν – ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
Charlie Kirk has been shot during an event at Utah Valley University.
