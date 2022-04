Γκ. Σρέντερ: «Ο Βλάντιμιρ Πούτιν ενδιαφέρεται για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο»

«Όταν τελειώσει ο πόλεμος, θα ξανακάνουμε εμπόριο με τη Ρωσία», δηλώνει ο κ. Σρέντερ στους New York Times, στην πρώτη συνέντευξή του μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και ενώ εξακολουθεί να δέχεται δριμεία κριτική για την παραμονή του στη Rosneft και στις ρωσικές εταιρίες των αγωγών Nord Stream 1 και 2. Οι σκληρές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία από τα δυτικά κράτη δεν θα είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα, «δεν μπορείς να απομονώσεις μια χώρα όπως η Ρωσία για πολύ καιρό, ούτε πολιτικά, ούτε οικονομικά», τονίζει ο κ. Σρέντερ και αναφέρει ότι «η γερμανική βιομηχανία χρειάζεται τις πρώτες ύλες που διαθέτει η Ρωσία και δεν πρόκειται μόνο για το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, αλλά και για τις σπάνιες γαίες - αυτές οι πρώτες ύλες δεν μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα».

“I have always served German interests.”

Gerhard Schröder, former chancellor, lobbyist and personal friend of Vladimir Putin has become a pariah in his own country. But he's also a symbol of Germany's decades-old Russia policy.

