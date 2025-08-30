Γκάμπια-Μαυριτανία: Τουλάχιστον 70 νεκροί πρόσφυγες από ανατροπή πλεούμενου - Real.gr

Τουλάχιστον 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα πλεούμενο που μετέφερε μετανάστες ανατράπηκε ανοικτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής, όπως ανακοίνωσε αργά χθες, Παρασκευή, το υπουργείο Εξωτερικών της Γκάμπια, σε ένα από τα πιο φονικά δυστυχήματα τα τελευταία χρόνια σε μια διαδρομή που προτιμούν συχνά οι μετανάστες για να φθάσουν στην Ευρώπη.

Άλλοι 30 άνθρωποι εκφράζονται φόβοι ότι έχουν πεθάνει αφότου το σκάφος, που φέρεται να αναχώρησε από την Γκάμπια και να μετέφερε κυρίως υπηκόους της Γκάμπια και της Σενεγάλης, ναυάγησε ανοικτά των ακτών της Μαυριτανίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο.

Το πλεούμενο εκτιμάται πως μετέφερε 150 ανθρώπους, 16 από τους οποίους διασώθηκαν. Οι μαυριτανικές αρχές ανέσυραν 70 πτώματα την Τετάρτη και την Πέμπτη και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων κάνουν λόγο για πάνω από 100 ανθρώπους που μπορεί να έχουν χάσει τη ζωή τους, ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Γκάμπια.

Η μεταναστευτική διαδρομή του Ατλαντικού από τις ακτές της Δυτικής Αφρικής προς τα Κανάρια Νησιά, που χρησιμοποιούν συνήθως Αφρικανοί μετανάστες οι οποίο προσπαθούν να φθάσουν στην Ισπανία, είναι μία από τις φονικότερες στον κόσμο.

Τουλάχιστον 46.000 παράτυποι μετανάστες έφθασαν στα Κανάρια Νησιά πέρυσι, αριθμός-ρεκόρ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουλάχιστον 10.000 πέθαναν επιχειρώντας το ταξίδι, αύξηση 58% σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Caminando Fronteras.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γκάμπια καλεί τους πολίτες της χώρας να “αποφεύγουν να ξεκινούν τέτοια επικίνδυνα ταξίδια, που εξακολουθούν να παίρνουν τη ζωή πολλών” ανθρώπων.