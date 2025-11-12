Γκάνα: Έξι νεκροί και 22 τραυματίες σε ποδοπάτημα, σε ένα στάδιο όπου γινόταν στρατολόγηση νέων - Real.gr

Quantcast
Γκάνα: Έξι νεκροί και 22 τραυματίες σε ποδοπάτημα, σε ένα στάδιο όπου γινόταν στρατολόγηση νέων
22:45, 12/11/2025
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 22 τραυματίστηκαν σήμερα στην Άκρα, την πρωτεύουσα της Γκάνας, όταν ένα πλήθος υποψηφίων για στρατολόγηση ποδοπατήθηκε μέσα σε ένα στάδιο, ανακοίνωσε ο στρατός.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 6.20 το πρωί, στο στάδιο Ελ-Ουάκ, όταν πολλοί υποψήφιοι «παραβίασαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας» και σπρώχθηκαν για να μπουν μέσα, πριν ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής, εξήγησε ο στρατός.

Πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, είπε στους δημοσιογράφους η στρατηγός Εβελίν Βίβιαν Έιμπραχαμ-Κουαμπία, η διοικήτρια του στρατιωτικού νοσοκομείου 37, όπου μεταφέρθηκαν τα θύματα.

Ο πρόεδρος της Γκάνας Τζον Μαχάμα επισκέφθηκε τους τραυματίες στο νοσοκομείο, όπου είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς τους, αναμένοντας κάποιες πληροφορίες για τα θύματα.

Παρόμοια συμβάντα έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν στην Γκάνα, όπου λόγω της υψηλής ανεργίας χιλιάδες νέοι επιδιώκουν να ενταχθούν στον στρατό, όμως οι θέσεις είναι περιορισμένες. Εκτός από τα συνηθισμένα στρατιωτικά καθήκοντα, οι Γκανέζοι στρατιώτες συμμετέχουν και σε επιχειρήσεις κατά της παράνομης εξόρυξης στη χώρα, η οποία διαθέτει πλούσια κοιτάσματα χρυσού.

 

