Γκάνα: Ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε κτίρια – Φόβοι για νεκρούς - Βίντεο

Οι αρχές συνέστησαν στους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή για την ασφάλειά τους, ενώ επί τόπου έσπευσαν συνεργεία διάσωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε μεταξύ των πόλεων Μπογκοσό και Μπαουντί στο δυτικό τμήμα της χώρας. Έπειτα από αίτημα των αρχών, σε κοινότητες που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τον τόπο της έκρηξης, άνοιξαν σχολεία και εκκλησίες για να δεχθούν επιζώντες.

The deadly explosion at Apiate between Bogoso and Bawdie, has taken many lives and destroyed buildings. What remains look like a war zone. https://t.co/qe33a5mFgcpic.twitter.com/zdGJRVwQVh