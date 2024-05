Γκάτγουικ: Εκκενώνεται ο νότιος τερματικός σταθμός του αεροδρομίου – Ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός πυρκαγιάς

Οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν χαοτικές σκηνές από το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς χιλιάδες επιβάτες περιμένουν έξω από τον τερματικό σταθμό.

Φοβούνται ότι οι καθυστερήσεις των πτήσεων είναι “αναπόφευκτες” με έναν χρήστη του X, πρώην Twitter, να υποστηρίζει: “Το προσωπικό λέει ότι όλες οι πτήσεις δεν αναχωρούν.

@Gatwick_Airport fire alarm sounded and whole terminal evacuated! Any idea what’s going on? pic.twitter.com/d4lH3JdgtT

Incredible. A fire alarm at @Gatwick_Airport and staff are as clueless as guests as to the procedures on how to safely exit. No fire Marshalls, signage pointing the wrong way. Eventually found a way out. Awful. pic.twitter.com/DfNx2Cs4nq