Γκολφ και διπλωματία για Τραμπ και Άμπε

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το γραφείο του Άμπε ανάρτησε αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια σέλφι από το γήπεδο του γκόλφ, με τον Τραμπ και τον Άμπε να χαμογελούν. Ο Άμπε ανέφερε στην ανάρτηση ότι ελπίζει να καταστήσει τη συμμαχία Ιαπωνίας-ΗΠΑ «ακόμα πιο ακλόνητη».

Η επίσημη επίσκεψη του αμερικανού προέδρου στόχο έχει να καταδείξει την ισχύ των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αν και οι εντάσεις σε ό,τι αφορά το εμπόριο δημιουργούν κλίμα αβεβαιότητας.

Ο Τραμπ είναι δυσαρεστημένος με το μεγάλο εμπορικό πλεόνασμα της Ιαπωνίας και εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής υψηλών δασμών στα ιαπωνικά εξαγόμενα αυτοκίνητα εάν δεν επιτευχθεί μια διμερής συμφωνία στο εμπόριο.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη εμπλακεί σε μια δαπανηρή εμπορική διαμάχη με την Κίνα που έχει πλήξει σημαντικά τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.

