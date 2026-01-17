Γκουτέρες: Προειδοποιεί για τις ισχυρές δυνάμεις που υποσκάπτουν τη διεθνή συνεργασία - Real.gr

O γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε σήμερα τη λύπη του από το Λονδίνο για την ευθυγράμμιση «ισχυρών δυνάμεων» με στόχο την «υπονόμευση» της διεθνούς συνεργασίας, σε μια ομιλία για την 80ή επέτειο της πρώτης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Γκουτέρες, η θητεία του οποίου στην ηγεσία του οργανισμού θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου, εκφώνησε μια ομιλία στο Methodist Central Hall του Λονδίνου, όπου την 10η Ιανουαρίου του 1946 εκπρόσωποι 51 χωρών συγκεντρώθηκαν για την εναρκτήρια συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Αυτός ο χώρος είχε επιλεγεί, καθώς η έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη δεν είχε ακόμη φτιαχτεί.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ ξεκίνησε την ομιλία του εκφράζοντας την «ευγνωμοσύνη» του προς το Ηνωμένο Βασίλειο για τον «καθοριστικό ρόλο» του στη δημιουργία των Ηνωμένων Εθνών και επειδή αποτελεί «έναν τόσο σταθερό πυλώνα της πολυμερούς προσέγγισης».

Μίλησε κατόπιν για την κατάσταση που επικρατεί σε διεθνές επίπεδο, υπογραμμίζοντας πως το 2025 υπήρξε «ένα τόσο πολύ δύσκολο έτος για τη διεθνή συνεργασία και τις αξίες που πρεσβεύουν τα Ηνωμένα Έθνη», αναφερόμενος στην επιτάχυνση του «κλιματικού χάους» ή ακόμα και τον «χλευασμό» του διεθνούς δικαίου.

Την ίδια ώρα, συνέχισε, «βλέπουμε ισχυρές δυνάμεις να ευθυγραμμίζονται για να υποσκάψουν τη διεθνή συνεργασία».

Όμως, «παρά αυτές τις ταραχώδεις θάλασσες, εμείς συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά», διαβεβαίωσε ο ίδιος, αναφερόμενος στην έναρξη της ισχύος σήμερα της Συνθήκης Ανοικτής Θάλασσας των Ηνωμένων Εθνών, ένα παράδειγμα για εκείνον, ενός «μοντέλου σύγχρονης διπλωματίας».

«Αυτές οι διακριτικές νίκες της διεθνούς συνεργασίας, οι πόλεμοι που αποτράπηκαν, οι λιμοί που αποφεύχθηκαν, οι ζωτικής σημασίας συνθήκες που συνάφθηκαν, δεν πρωταγωνιστούν πάντα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων», υπογράμμισε ο ίδιος.

Απευθυνόμενος στα μέλη της κοινωνίας των πολιτών που ήταν παρόντα στην αίθουσα, τους ζήτησε να δεσμευτούν περαιτέρω: «Σας έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ», υπογράμμισε.

