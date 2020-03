Γκουτέρες για τη Διεθνή Ημέρα των Γυναικών: Η ισότητα των φύλων είναι μία δύναμη αλλαγής που θα αποβεί προς όφελος όλων

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο μήνυμά του ο Αντόνιο Γκουτέρες αφού διαπιστώνει πως τις τελευταίες δεκαετίες έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, από την κατάργηση νόμων που επέβαλαν διακρίσεις μέχρι την αύξηση του ποσοστού των κοριτσιών στα σχολεία, υπογραμμίζει πως «τώρα όμως αντιμετωπίζουμε μία μεγάλη οπισθοδρόμηση». «Η νομική προστασία ενάντια στο βιασμό και την ενδοοικογενειακή βία εξασθενίζει σε ορισμένες χώρες, ενώ τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα της γυναίκας απειλούνται» διευκρινίζει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

Centuries of discrimination, patriarchy & misogyny have created a gender power gap in our economies, political systems and social & cultural frameworks.

On #WomensDay, I call on everyone - men and women alike - to join the fight for gender equality. https://t.co/mDTXEhAWXppic.twitter.com/Phn26qNFr2