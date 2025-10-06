Γκρέτα Τούνμπεργκ από «Ελ.Βενιζέλος»: Μπροστά στα μάτια μας εξελίσσεται μία γενοκτονία - Real.gr

Σφοδρή κριτική προς το Ισραήλ άσκησε η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, αμέσως μετά την άφιξή της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας. «Εκατομμύρια άνθρωποι πεινάνε λόγω του μπλόκου που επιβάλλει το Ισραήλ», δήλωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για γενοκτονία που δεν μπορεί να αγνοείται.

Η Τούνμπεργκ επέστρεψε στην Ελλάδα με ειδική πτήση, μαζί με τους 27 Έλληνες ακτιβιστές που είχαν συλληφθεί και κρατούνταν στο Ισραήλ. Η απελευθέρωσή τους επετεύχθη μετά από συντονισμένες διπλωματικές ενέργειες και παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικών

Η ίδια, εμφανώς φορτισμένη, δήλωσε πως «η αλληλεγγύη δεν είναι έγκλημα» και τόνισε ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου και αν αυτά παραβιάζονται.