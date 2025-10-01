Γκρόσι: Η ΙΑΕΑ εργάζεται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια - Real.gr

Quantcast
Γκρόσι: Η ΙΑΕΑ εργάζεται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια
Γκρόσι: Η ΙΑΕΑ εργάζεται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

04:00, 01/10/2025
Γκρόσι: Η ΙΑΕΑ εργάζεται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας έχει επαφές με τις αντιμαχόμενες πλευρές, προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν η ηλεκτροδότηση στον υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι.

Νωρίτερα, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει πως η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια ήταν κρίσιμη, καταγγέλλοντας πως τα ρωσικά πλήγματα στην περιοχή εμποδίζουν τις προσπάθειες για την αποκατάσταση των εξωτερικών γραμμών ηλεκτροδότησης στο εργοστάσιο.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μία από τις γεννήτριες που παρείχαν ηλεκτρικό ρεύμα δεν λειτουργεί πλέον, επτά ημέρες μετά τη διακοπή των εξωτερικών γραμμών παροχής ρεύματος. «Αυτή είναι η έβδομη ημέρα. Δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν τέτοια επείγουσα κατάσταση στον (πυρηνικό) σταθμό της Ζαπορίζια. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί έχουν αποκόψει το εργοστάσιο από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Και τώρα έχουμε πληροφορίες ότι μία από τις γεννήτριες έχει σταματήσει να λειτουργεί», συμπλήρωσε.

Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη. Η απώλεια της κύριας πηγής τροφοδοσίας του με ηλεκτρική ενέργεια έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς η ηλεκτροδότηση είναι απαραίτητη για την ψύξη των αντιδραστήρων του πυρηνικού σταθμού, έστω κι αν είναι κλειστοί.

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ έχει απευθύνει κατ’ επανάληψη έκκληση στις αντιμαχόμενες πλευρές για μέγιστη αυτοσυγκράτηση των ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος.

