Κωνσταντινούπολη: Γλάρος επανήλθε στη ζωή με ΚΑΡΠΑ έπειτα από χτύπημα μπάλας σε ποδοσφαιρικό αγώνα - BINTEO - Real.gr

Ένα σπάνιο περιστατικό σημειώθηκε σε ερασιτεχνικό τελικό ποδοσφαίρου στην Κωνσταντινούπολη, όταν γλάρος που χτυπήθηκε από την μπάλα επανήλθε χάρη στην άμεση παρέμβαση ποδοσφαιριστή, που έκανε στο πτηνό ΚΑΡΠΑ, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Το συμβάν, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, εκτυλίχθηκε στον τελικό των Play-Off της 1ης Ερασιτεχνικής Λίγκας Κωνσταντινούπολης, διοργάνωση που κρίνει την άνοδο μέσω νοκ-άουτ αγώνων. Ο αγώνας διεξήχθη στο Ζεϊτινμπουρνού της Κωνσταντινούπολης, με αντιπάλους τις ομάδες Mevlanakapi Guzelhisar και Istanbul Yurdum Spor.

Η στιγμή του χτυπήματος

Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, ο τερματοφύλακας της Istanbul Yurdum Spor, Μουχαμέτ Ουγιανίκ, επιχείρησε απομάκρυνση της μπάλας από την περιοχή του. Η μπάλα χτύπησε έναν γλάρο που πετούσε πάνω από το γήπεδο, με αποτέλεσμα το πτηνό να πέσει στο έδαφος.

Ο Ουγιανίκ δήλωσε ότι αρχικά δεν κατάλαβε τι είχε χτυπήσει, μέχρι τη στιγμή που πλησίασε και διαπίστωσε ότι επρόκειτο για γλάρο. Όπως ανέφερε, ένιωσε σοκ και βαθιά στενοχώρια, επισημαίνοντας πως «ήταν ένα ζωντανό πλάσμα».

Παρέμβαση με ΚΑΡΠΑ από τον αρχηγό

Ο αρχηγός της ομάδας, Γκανί Τσατάν, ήταν ο πρώτος που έσπευσε στο σημείο. Βλέποντας ότι ο γλάρος δεν αντιδρούσε και δυσκολευόταν να αναπνεύσει, προχώρησε ενστικτωδώς σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), εφαρμόζοντας θωρακικές συμπιέσεις.

Όπως δήλωσε, συνέχισε για περίπου δύο λεπτά, μέχρι που παρατήρησε κίνηση στα πόδια και τα μάτια του πτηνού. Στη συνέχεια, δόθηκε νερό και ο γλάρος μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου, όπου παραδόθηκε στο ιατρικό προσωπικό του αγώνα.

Ο Τσατάν ανέφερε ότι δεν διαθέτει επίσημη εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και χαρακτήρισε την πράξη του ως μια αυθόρμητη προσπάθεια να σώσει το ζώο.

Υπό φροντίδα – Δεν μπορεί ακόμη να πετάξει

Το ιατρικό επιτελείο παρείχε περαιτέρω φροντίδα στον γλάρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές αργότερα, το πτηνό υπέστη τραυματισμό στο φτερό και προς το παρόν δεν μπορεί να πετάξει, ωστόσο έχει ανακτήσει την ικανότητα να περπατά και βρίσκεται υπό θεραπεία.

Ο τερματοφύλακας δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πού ακριβώς μεταφέρθηκε ο γλάρος, ωστόσο εξέφρασε την πρόθεση να τον επισκεφθεί, εφόσον ενημερωθεί για την τοποθεσία.

«Πιο σημαντικό από το πρωτάθλημα»

Τη στιγμή του περιστατικού μετέδιδε ζωντανά τον αγώνα ο δημοσιογράφος Ονούρ Οζσόι, ο οποίος ανέφερε ότι το γεγονός προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και πλήθος ερωτημάτων για την κατάσταση του γλάρου, ενώ για λίγα λεπτά επικράτησε σιωπή στη μετάδοση.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με ήττα της Istanbul Yurdum Spor, στερώντας της τον τίτλο. Ωστόσο, ο πδοσφαιριστής Γκανί Τσατάν έδωσε διαφορετική διάσταση στο αποτέλεσμα:

«Χάσαμε το πρωτάθλημα, αλλά το να βοηθήσεις να σωθεί μια ζωή είναι κάτι καλό. Αυτό ήταν πιο σημαντικό από τον τίτλο», δήλωσε χαρακτηριστικά.