ΥΠΕΞ Γαλλίας: Ο στολίσκος για τη Γάζα «αναχαιτίζεται» από το Ισραήλ - Real.gr

Τα πλοία του στολίσκου για τη Γάζα, τα οποία βρίσκονταν σήμερα το βράδυ στ’ ανοικτά των ακτών της Αιγύπτου «αναχαιτίζονται, επιβιβάζονται ισραηλινές δυνάμεις» σε αυτά, ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Η Γαλλία καλεί τις ισραηλινές αρχές να εγγυηθούν την ασφάλεια των συμμετεχόντων, όπως και το δικαίωμά τους στην προξενική προστασία και να επιτρέψουν την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατό”, έγραψε ο υπουργός στην πλατφόρμα X, ο οποίος είχε “συμβουλεύσει επίσημα κάθε Γάλλο πολίτη να μην μεταβεί στην περιοχή».

Ο στολίσκος για τη Γάζα ανέφερε αρχικά ότι εντόπισε στα ραντάρ του είκοσι και πλέον άγνωστης ταυτότητας πλοία που βρίσκονταν σε απόσταση μόλις τριών ναυτικών μιλίων.

Thiago Avila, member of the Global Sumud Flotilla, puts an IOF soldier in their spot as they tell them to turn around pic.twitter.com/RFG1aZW5XU — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025



Μέλη των πληρωμάτων του Global Sumud Flotilla καταγγέλλουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως η ισραηλινή επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ χάνεται η επικοινωνία με όλο και περισσότερα πλοία.

Η Γαλλίδα βουλευτής Μαρί Μεσμέρ και η Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν ανακοίνωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αναχαίτιση των πλοίων τους.

Ο ισραηλινός στρατός φέρεται να έχει ήδη επέμβει στο πλοίο Alma και να συλλαμβάνει μέλη του πληρώματος.

«Τα σκάφη μας απωθούνται παράνομα. Οι κάμερες είναι εκτός λειτουργίας και τα σκάφη έχει επιβιβαστεί στρατιωτικό προσωπικό», ενημερώνει ο στόλος Global Sumud Flotilla, σύμφωνα με το Reuters. Προς το παρόν από τον στόλο έχει επιβεβαιωθεί κατάληψη των πλοίων «Alma» και «Sirius».

Footage of Israeli navy vessels intercepting global sumud flotilla pic.twitter.com/0PfcTFnnrO — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025



«Εντός δυο ημερών, οι ακτιβιστές θα επιστρέψουν στην Ευρώπη»

Οι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση και μεταφέρθηκαν στην Ασντόντ «πρόκειται να επιβιβαστούν σε ένα αεροσκάφος και εντός δυο ημέρων θα επιστρέψουν στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

«Εύχομαι όλα να γίνουν με ηρεμία και λογική. Το σημαντικό είναι να μην υπάρξει βία, χωρίς κινδύνους. Έχουν προετοιμαστεί τόσο οι επιβαίνοντες στα πλοιάρια, όσο και οι ισραηλινές αρχές», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο.