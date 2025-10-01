Global Sumud: Η διεθνής νηοπομπή ανθρωπιστικής βοήθειας πλησιάζει τη Γάζα - Real.gr

H διεθνής νηοπομπή που επιχειρεί να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, ανέφερε τα ξημερώματα υπερπτήσεις drones καθώς προσεγγίζει τον προορισμό του.

«Έχουμε εισέλθει στη ζώνη υψηλού κινδύνου, στην περιοχή όπου προηγούμενες αποστολές δέχθηκαν επιθέσεις και/ή αναχαιτίστηκαν», αναφέρει ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) σε μήνυμά του μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Καθώς πλοία του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού σταμάτησαν πλέον να ακολουθούν τον στολίσκο, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι κάλεσε χθες Τρίτη την αποστολή του GSF να μην προσεγγίσει τις ακτές της Γάζας ώστε να μην υπονομευτεί η διπλωματική πρωτοβουλία για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μετά την παρουσίαση του σχεδίου 20 σημείων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

UPDATE – October 1st, 03:03 GMT+3 We are on high alert. Drone activity increasing over the flotilla. Several reports point at different scenarios unfolding in the coming hours.

We have now entered the high-risk zone, the area where previous flotillas ha… https://t.co/D9hu5NPYda — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) October 1, 2025

Πηγή: Reuters