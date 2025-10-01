Global Sumud: Η διεθνής νηοπομπή ανθρωπιστικής βοήθειας πλησιάζει τη Γάζα - Real.gr

«Έχουμε εισέλθει στη ζώνη υψηλού κινδύνου, στην περιοχή όπου προηγούμενες αποστολές δέχθηκαν επιθέσεις και/ή αναχαιτίστηκαν», αναφέρει ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) σε μήνυμά του μέσω της πλατφόρμας Telegram.
Καθώς πλοία του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού σταμάτησαν πλέον να ακολουθούν τον στολίσκο, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι κάλεσε χθες Τρίτη την αποστολή του GSF να μην προσεγγίσει τις ακτές της Γάζας ώστε να μην υπονομευτεί η διπλωματική πρωτοβουλία για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μετά την παρουσίαση του σχεδίου 20 σημείων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
UPDATE – October 1st, 03:03 GMT+3
We are on high alert. Drone activity increasing over the flotilla. Several reports point at different scenarios unfolding in the coming hours.
— Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) October 1, 2025
Πηγή: Reuters