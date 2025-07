Γλυπτά του Παρθενώνα: Μπλόκο για την επιστροφή τους στην Ελλάδα επιχειρεί η Βρετανίδα πρώην πρωθυπουργός Λιζ Τρας - Real.gr

Μια νέα διάσταση στην υπόθεση της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα δίνει επιστολή που, σύμφωνα με το Sky News, υπογράφουν η πρώην πρωθυπουργός Λιζ Τρας και άλλοι 33 επιφανείς Βρετανοί Οι υπογράφοντες την επιστολή με αποδέκτες τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και την υπουργό Πολιτισμού Λίζα Νάντι, κατηγορούν το Βρετανικό Μουσείο για «μυστικές διαπραγματεύσεις» σχετικά με τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Παράλληλα καλούν ορισμένα από τα μέλη του συμβουλίου διαχείρισης του Βρετανικού Μουσείου «να επανεξετάσουν τη θέση τους» και ζητούν τον τερματισμό των διαπραγματεύσεων για την επιστροφή των Ελγινείων, διαφορετικά, όπως προειδοποιούν, θα υπάρξουν νομικές επιπλοκές. Στην επιστολή γίνεται λόγος, επίσης, για «επιταχυνόμενη εκστρατεία για την απομάκρυνση των Ελγίνων Μαρμάρων από το Βρετανικό Μουσείο» με τους 34 που υπογράφουν να σημειώνουν ότι «διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν νομική συμβουλή για τον καλύτερο τρόπο προστασίας των συμφερόντων του βρετανικού κοινού». Σε αυτό συμπεριλαμβάνουν, μάλιστα, και το ενδεχόμενο «αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για τη διακοπή οποιωνδήποτε εν εξελίξει ή μελλοντικών διαπραγματεύσεων έως ότου οι δικαιούχοι [το βρετανικό κοινό] ενημερωθούν πλήρως». Όπως αναφέρει το Sky News, την πρωτοβουλία για την επιστολή είχε η ακροδεξιά ομάδα Great British PAC, με επικεφαλής Κλερ Μπουλιβάντ και τον πρώην αναπληρωτή ηγέτη του κόμματος Reform Μπεν Χαμπίμπ. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης Στάρμερ είπε στο Sky News ότι «δεν υπάρχουν σχέδια για αλλαγή του νόμου που θα επέτρεπε τη μόνιμη μεταφορά των γλυπτών του Παρθενώνα» προσθέτοντας ότι αυτές οι αποφάσεις «αποτελούν αρμοδιότητα των διαχειριστών του Βρετανικού Μουσείου».

Παράλληλα καλούν ορισμένα από τα μέλη του συμβουλίου διαχείρισης του Βρετανικού Μουσείου «να επανεξετάσουν τη θέση τους» και ζητούν τον τερματισμό των διαπραγματεύσεων για την επιστροφή των Ελγινείων, διαφορετικά, όπως προειδοποιούν, θα υπάρξουν νομικές επιπλοκές.

