Γνωστός ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών

Γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ το 1942. Άρχισε να εργάζεται ως κωμικός και ηθοποιός στα τέλη του '70, με ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες όπως Hollywood Shuffle, Boomerang, Vampire in Brooklyn, I’m Gonna Get You Sucka, Bird and The Meteor Man.

Ο Witherspoon ήταν περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του ως Mr. Jones στο "Friday".