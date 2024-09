Γουάινστιν: Παραπέμπεται σε δίκη με νέες κατηγορίες σεξουαλικών επιθέσεων

Τον Ιούλιο οι εισαγγελείς του Μανχάταν ανέφεραν ότι ερευνούν άλλες βίαιες σεξουαλικές επιθέσεις που φέρεται ότι διέπραξε ο συνιδρυτής του στούντιο Miramax, αφού και άλλες γυναίκες συμφώνησαν να καταθέσουν εναντίον του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι όλες οι επαφές που είχε ήταν πάντα συναινετικές.

BREAKING: Harvey Weinstein indicted on new charges in New York. @lawofruby has the latest. pic.twitter.com/llF5RA6Eou