Γουατεμάλα: Δράστες ντυμένοι εργάτες δολοφόνησαν πρώην υποψήφιο δήμαρχο στη μέση του δρόμου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο μηχανικός και πρώην υποψήφιος δήμαρχος, Χοσέ Ελίας Ραμίρεζ, 53 ετών, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ το πρωί της 8ης Νοεμβρίου, σε μια επίθεση που οι αρχές περιγράφουν ως στοχευμένη εκτέλεση και η οποία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.

Το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV), που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει τους δράστες ντυμένους ως εργάτες οικοδομής, να βγαίνουν από ένα όχημα και να ανοίγουν πυρ εναντίον του θύματος και της συντρόφου του, 38χρονης Άννα Μαρίας Αντρές, καθώς περπατούσαν σε δρόμο της πόλης στη Γουατεμάλα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, και οι δύο δέχθηκαν πολλαπλούς πυροβολισμούς. Λίγo μετά τη δολοφονία, οι δράστες σκέπασαν το σώμα του Ραμίρεζ με το σακάκι του, πριν τραπούν σε φυγή, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι Aρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνα για το περιστατικό, μόλις έγινε η σχετική αναφορά στην αστυνομία. Περίπου οκτώ ώρες μετά την επίθεση, η Εθνική Αστυνομία της Γουατεμάλας εντόπισε το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο στις 22 Μαΐου 2025.

Μέχρι στιγμής, η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τους αξιωματούχους να προσπαθούν να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου περιστατικού.