Γουατεμάλα: Κατάσχεση ενάμιση τόνου κοκαΐνης - Έξι συλλήψεις - Real.gr

Το πολεμικό ναυτικό της Γουατεμάλας συνέλαβε πέντε Μεξικανούς και έναν Σαλβαδοριανό οι οποίοι μετέφεραν ενάμιση τόνο κοκαΐνης, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Δύο σκάφη των διακινητών εντοπίστηκαν την Κυριακή ενώ έπλεαν στα ανοικτά των ακτών της Γουατεμάλας. Κατά την έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκαν συνολικά «1.500 πακέτα κοκαΐνης», βάρους ενός κιλού έκαστο. Στην ενημέρωση από την αστυνομία δεν διευκρινίζεται η προέλευση και ο προορισμός των σκαφών.

#AHORA La Marina de la Defensa Nacional y fiscales procedieron al conteo de 1 mil 500 paquetes de cocaína, que estaban distribuidos en 50 tulas, trasladadas en dos embarcaciones interceptadas frente a las costas del Pacífico. En el operativo fueron capturados cinco mexicanos y un… pic.twitter.com/3r3q9AK0Tf — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 11, 2025





Τα διεθνή καρτέλ χρησιμοποιούν την Κεντρική Αμερική ως κόμβο για τη διακίνηση κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ. Η Ουάσινγκτον εκτιμά πως το 90% της κοκαΐνης που φθάνει στις ΗΠΑ διέρχεται από χώρες της Κεντρικής Αμερικής με ιδιωτικά αεροσκάφη, πλοιάρια ή ακόμη και μικρά υποβρύχια.

Το 2024, οι αρχές της Γουατεμάλας κατέσχεσαν 18,2 τόνους κοκαΐνης, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ