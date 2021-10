Γουατεμάλα: Επεισοδιακή διαδήλωση πρώην στρατιωτικών - Φωτιές, καταστροφές και συλλήψεις - ΒΙΝΤΕΟ

Δυνάμεις επιβολής της τάξης έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τους διαδηλωτές. Το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για αρκετές συλλήψεις.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι δέχθηκαν φροντίδες από εργαζόμενους στις πρώτες βοήθειες, είτε για ελαφριά τραύματα είτε επειδή αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των δακρυγόνων, σύμφωνα με εκπρόσωπο του πυροσβεστικού σώματος. Ορισμένοι δημοσιογράφοι που κάλυπταν τη διαδήλωση υπέστησαν τραυματισμούς, πάντως όχι σοβαρούς.

«Το σύνολο του προσωπικού το οποίο βρισκόταν στο εσωτερικό του Κογκρέσου» απομακρύνθηκε από το κτίριο, σημείωσε το υπουργείο Εσωτερικών μέσω Twitter.

???? GUATEMALA - Military veterans take over the Guatemalan Congress after a demonstration where they surrounded it to demand a pension. pic.twitter.com/oaVZ8D7EWA