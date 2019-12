Γουατεμάλα: Η πλειοψηφία των αιτούντων άσυλο στις ΗΠΑ προτιμούν να επιστρέψουν τις πατρίδες τους

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά στον σταθμό συνοριακού ελέγχου των ΗΠΑ στο Ελ Πάσο του Τέξας. Σε πρώτη φάση θα αφορά ενήλικες από την Ονδούρα και το Ελ Σαλβαδόρ.

U.S. asylum seekers sent to Guatemala preferring to return to home countries https://t.co/29k2SXh3VRpic.twitter.com/2F3A8Helg6