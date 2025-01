Γουέιν Όζμοντ: Πέθανε το ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος «The Osmonds»

Ο Γουέιν Όζμοντ, ιδρυτικό μέλος του οικογενειακού συγκροτήματος The Osmonds, που κατέκτησε τη μουσική σκηνή τη δεκαετία του 1970 με πολλές μεγάλες επιτυχίες, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο Όζμοντ συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία ορισμένων από τα πιο γνωστά τραγούδια του συγκροτήματος, όπως τα Crazy Horses, Goin' Home και Let Me In.