Γουίτκοφ: «Εποικοδομητικές» οι συνομιλίες με Ουκρανούς και Ρώσους διαπραγματευτές - Real.gr

Οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων τις τρεις προηγούμενες ημέρες στη Φλόριντα, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, επικεντρώθηκαν στη σύγκλιση των απόψεων των πλευρών, επεσήμανε χθες, Κυριακή, ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος χαρακτήρισε τις ξεχωριστές συνομιλίες που είχε με Ρώσους διαπραγματευτές «εποικοδομητικές».

Αν και δεν σημειώθηκε καμία σημαντικό πρόοδος σε αυτόν τον τελευταίο κύκλο συνομιλιών, όλες οι πλευρές εμφανίστηκαν ικανοποιημένες μετά το πέρας τους.

«Στη διάρκεια των τριών τελευταίων ημερών στη Φλόριντα η ουκρανική αντιπροσωπεία είχε σειρά παραγωγικών και εποικοδομητικών συναντήσεων με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους εταίρους της», έγραψαν στο Χ ο Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που συντόνισε αυτές τις συνομιλίες, και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Κιέβου Ρουστέμ Ουμέροφ.

Οι συναντήσεις επικεντρώθηκαν στην επεξεργασία και εναρμόνιση των θέσεων όλων των πλευρών αναφορικά με «τέσσερα έγγραφα- κλειδί»: ένα «σχέδιο 20 σημείων», ένα «πολυμερές πλαίσιο εγγυήσεων ασφάλειας», ένα «αμερικανικό πλαίσιο εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία» και ένα «σχέδιο για την οικονομία και την ευημερία».

Εξάλλου οι διαπραγματευτές έδωσαν ιδιαίτερα σημασία στα «χρονοδιαγράμματα» και «την ακολουθία των επόμενων βημάτων», σημείωσε ο Γουίτκοφ. Την προηγούμενη εβδομάδα Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν επισημάνει ότι σημειώθηκαν πρόοδοι στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στο Κίεβο στο πλαίσιο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη αν η Μόσχα θα αποδεχθεί τους όρους αυτούς.

«Η ειρήνη δεν θα πρέπει να είναι μόνο τερματισμός των εχθροπραξιών, αλλά και τα αξιοπρεπή θεμέλια για ένα σταθερό μέλλον», υπογράμμισε ο Αμερικανός απεσταλμένος.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε τις συνομιλίες «πάνω στα έγγραφα που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου, τις εγγυήσεις ασφαλείας και την ανοικοδόμηση», χαρακτηρίζοντάς τες επίσης «εποικοδομητικές» και σημειώνοντας ότι «προχωρούν με αρκετά γρήγορους ρυθμούς».

Δεν προβλέπεται συνάντηση Μόσχας- Ουάσινγκτον- Κιέβου

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν και με τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος επίσης χαιρέτισε τον εποικοδομητικό χαρακτήρα των συνομιλιών. Ο Γουίτκοφ έκανε λόγο για «παραγωγικές και εποικοδομητικές» συναντήσεις.

«Η Ρωσία παραμένει δεσμευμένη στην επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία», έγραψε στο Χ ο Αμερικανός απεσταλμένος. «Η Ρωσία εκτιμά πολύ τις προσπάθειες και την υποστήριξη των ΗΠΑ για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία και την αποκατάσταση της παγκόσμιας ασφάλειας», πρόσθεσε.

Ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ σχολίασε ωστόσο ότι «δεν σχεδιάζεται» μια συνάντηση μεταξύ της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, αν και το Κίεβο αναφέρθηκε σε μια σχετική πρόταση της Ουάσινγκτον.

Ο Ρώσος απεσταλμένος «αναμένεται να πληροφορηθεί για τα όσα συζήτησαν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι» και στη συνέχεια να ενημερώσει τη Μόσχα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Πριν από τη συνάντηση στο Μαϊάμι, οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών εξακολουθούσαν να αναφέρουν ότι ο Πούτιν δεν έχει εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του να καταλάβει ουκρανικό έδαφος, σύμφωνα με έξι άτομα που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Απαντώντας σε δημοσίευμα του Reuters την Παρασκευή, η διευθύντρια των Υπηρεσιών Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ (DNI) Τάλσι Γκάμπαρντ έγραψε στο X ότι, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, η Ρωσία «δεν έχει επί του παρόντος την ικανότητα να κατακτήσει και να διατηρήσει τον έλεγχο ολόκληρης της Ουκρανίας, πόσο μάλλον την Ευρώπη».

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένας Ρεπουμπλικάνος στενός σύμμαχος του Τραμπ, δήλωσε στην εκπομπή «Meet The Press» του NBC την Κυριακή ότι δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο Πούτιν θα αποδεχθεί την τρέχουσα συμφωνία.

Εάν δεν το κάνει, είπε ο Γκράχαμ, η κυβέρνηση Τραμπ θα πρέπει να υιοθετήσει μια προσέγγιση παρόμοια με τις πρόσφατες ενέργειές της εναντίον πετρελαιοφόρων στα ανοικτά της Βενεζουέλας και να «κατασχέσει πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο, στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις».

Τυχόν άρνηση της Ρωσίας να αποδεχθεί την συμφωνία θα πρέπει επίσης να οδηγήσει στον χαρακτηρισμό της «ως κράτους που υποστηρίζει την τρομοκρατία επειδή απήγαγε 20.000 Ουκρανόπουλα», πρόσθεσε ο Γκράχαμ.