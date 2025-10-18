Γουίτκοφ και Κούσνερ αποκαλύπτουν: «Ο Τραμπ ένιωσε ότι οι Ισραηλινοί είχαν χάσει τον έλεγχο κατά την επίθεση στο Κατάρ» - Real.gr

Δύο από τους βασικούς διαπραγματευτές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αναφέρθηκαν στις διαπραγματεύσεις και έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Κατάρ στις 9 Σεπτεμβρίου.

Σε κοινή συνέντευξη που έδωσαν, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο έτερος απεσταλμένος του και γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News, απόσπασμα της οποίας μεταδόθηκε σήμερα, Σάββατο (18/10), δήλωσαν ότι «ένιωσαν λίγο προδομένοι» από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Κατάρ, ενώ τόνισαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «ένιωσε ότι οι Ισραηλινοί είχαν χάσει λίγο τον έλεγχο των ενεργειών τους και ότι ήταν καιρός να δείξει σκληρότητα».

Ο Γουίτκοφ ανέφερε ότι έμαθε για την επίθεση, η οποία σύμφωνα με το Ισραήλ είχε ως στόχο ανώτερα στελέχη της Χαμάς στη Ντόχα, το πρωί της 9ης Σεπτεμβρίου μετά την πραγματοποίησή της. Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γράψει τότε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αυτή ήταν μια απόφαση του πρωθυπουργού Νετανιάχου, δεν ήταν δική μου απόφαση».

Exclusive: Jared Kushner, President Trump’s son-in-law, and special envoy Steve Witkoff give a behind-the-scenes look at the tense moments leading up to the ceasefire and hostage deal after an Israeli bombing threatened to derail the agreement. “[Trump] felt like the Israelis… pic.twitter.com/WtZpJcYHTG — 60 Minutes (@60Minutes) October 17, 2025

«Νομίζω ότι τόσο ο Τζάρεντ όσο κι εγώ αισθανθήκαμε λίγο προδομένοι», προσέθεσε.

Όταν ρωτήθηκε για την αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ, ο Τζάρεντ Κούσνερ απάντησε: «Νομίζω ότι ένιωσε ότι οι Ισραηλινοί είχαν χάσει λίγο τον έλεγχο των ενεργειών τους και ότι ήταν καιρός να δείξει σκληρότητα και να τους εμποδίσει να κάνουν πράγματα που θεωρούσε ότι δεν ήταν προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον τους».

Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ, η ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ αποτέλεσε εμπόδιο για τις διαπραγματεύσεις, επειδή το Κατάρ ήταν ο σύνδεσμος των διαπραγματευτών με τη Χαμάς.

«Είχε σημαντικές επιπτώσεις, επειδή οι Καταριανοί ήταν κρίσιμοι για τις διαπραγματεύσεις, όπως και οι Αιγύπτιοι και οι Τούρκοι», είπε ο Γουίτκοφ και προσέθεσε πως: «είχαμε χάσει την εμπιστοσύνη του Κατάρ. Έτσι, η Χαμάς πέρασε στην αφάνεια και ήταν πολύ, πολύ δύσκολο να επικοινωνήσουμε μαζί τους».

Ολόκληρη η συνέντευξη θα μεταδοθεί την Κυριακή (19/10) με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ να αναφέρονται στη συνάντησή τους με τη Χαμάς κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Εξηγούν επίσης περισσότερα για την επόμενη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου 20-σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο αφορά τον αφοπλισμό, την απόσυρση των στρατευμάτων, την ανοικοδόμηση και τη μεταπολεμική διακυβέρνηση στη Γάζα.

Πηγή: CBS News