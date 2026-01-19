Γροιλανδία: Ακυρώθηκε πρόσκληση στον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ να παρακολουθήσει ελκηθροδρομία σκύλων - Real.gr

Η γροιλανδική ομοσπονδία ελκηθροδρομίας σκύλων KNQK ανακοίνωσε ότι η πρόσκληση, που έγινε εν αγνοία της στον ειδικό απεσταλμένο για τη Γροιλανδία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να παρακολουθήσει αγώνα στο νησί της Αρκτικής τον Μάρτιο, ακυρώθηκε.

Την περασμένη εβδομάδα, το γροιλανδικό δίκτυο KNR μετέδωσε ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζεφ Λάντρι προσεκλήθη από γροιλανδικό ιδιωτικό τουριστικό γραφείο στον εθνικό αγώνα ελκηθροδρομίας σκύλων τον Μάρτιο, πρόσκληση την οποία η ομοσπονδία χαρακτήρισε «εντελώς ανάρμοστη».

«Η KNQK ενημερώθηκε ότι η τουριστική επιχείρηση, που είχε προσκαλέσει τον Αμερικανό κυβερνήτη Τζεφ Λάντρι, ακύρωσε μονομερώς την πρόσκλησή της», ανέφερε η ομοσπονδία σε ανάρτησή της στο Facebook στη διάρκεια της περασμένης νύχτας.

«Αυτό είναι καθησυχαστικό», πρόσθεσε.

Η υπόθεση αυτή βλέπει το φως της δημοσιότητας καθώς αυξάνονται οι εντάσεις γύρω από την τύχη της Γροιλανδίας, αυτόνομου εδάφους της Δανίας το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να τεθεί υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

Η ομοσπονδία υπενθύμισε τι είχε συμβεί με μετακίνηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και της συζύγου του στη Γροιλανδία πέρυσι.

Χωρίς επίσημη πρόσκληση, η Ούσα Βανς προέβλεπε να παρευρεθεί σε αυτόν τον ετήσιο αγώνα ελκηθροδρομίας σκύλων, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες στη Δανία, η οποία έκρινε πως πρόκειται για «απαράδεκτη πίεση».

Η αμερικανική αντιπροσωπεία άλλαξε εντέλει το πρόγραμμά της: ο Τζέι Ντι και η Ούσα Βανς μετέβησαν στη διαστημική βάση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο Πίτουφικ, στη βορειοδυτική Γροιλανδία.