Γροιλανδία: Αντίμετρα για να απαντήσουν στον εκβιασμό του Τραμπ ετοιμάζουν οι Ευρωπαίοι - Real.gr

Οι Ευρωπαίοι ετοιμάζουν αντίμετρα για να απαντήσουν στον εκβιασμό του Ντόναλντ Τραμπ, που απειλεί με την επιβολή επιπλέον φόρων οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που ανθίστανται εμπράκτως στις φιλοδοξίες του για την «απόκτηση» της Γροιλανδίας, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας Λαρς Κλίνγκμπαϊλ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου μαζί με τον γάλλο ομόλογό του Ρολάν Λεσκύρ.

«Δεν θα υποχωρήσουμε στον εκβιασμό. Η Ευρώπη θα δώσει μία απάντηση ξεκάθαρη και ομόφωνη. Ετοιμάζουμε αυτήν την στιγμή συντονισμένα αντίμετρα», είπε κάνοντας λόγο για το πάγωμα της αμερικανοευρωπαϊκής τελωνειακής συμφωνίας, την εφαρμογή δασμών στα εισαγόμενα αμερικανικά προϊόντα και την «εργαλειοθήκη» της Ευρωπαϊκής Ενωσης ως απάντηση στον οικονομικό εκβιασμό.

Ο Ρολάν Λεσκύρ ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι θα συγκαλέσει συνάντηση των ομολόγων του των χωρών της Ομάδας των 7 (G7) για να συζητηθεί το εμπόριο και η κυριαρχία «τις επόμενες ημέρες».

«Είμαστε πλήρως αλληλέγγυοι προς την Γροιλανδία και την Δανία», είπε ο γάλλος υπουργός Οικονομίας.

«Ο εκβιασμός ανάμεσα σε φίλους είναι προφανώς απαράδεκτος».

Ο γάλλος υπουργός δήλωσε ότι ελπίζει πως αυτά τα «όπλα αποτροπής» θα λειτουργήσουν και ότι «θα μείνουμε εκεί».

«Η Ευρώπη οφείλει να δηλώσει την ισχύ της» προσπαθώντας παράλληλα «να χαμηλώσει την ένταξη…να υπάρξει μάλλον αποκλιμάκωση παρά κλιμάκωση».

«Ομως δυστυχώς, είναι πιθανόν ότι μπορεί να οδηγηθούμε να λάβουμε αποφάσεις που δεν θα ωφελήσουν κανέναν», σχολίασε ο Ρολάν Λεσκύρ.

Από την πλευρά του ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ δήλωσε ότι με τις απειλές του Τραμπ ξεπεράσθηκε ένα όριο ως προς την κυριαρχία της Γροιλανδίας και της Δανίας και η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει με δριμύτητα.

«Η κατάσταση είναι σοβαρή» είπε προσθέτοντας ότι ωστόσο δεν σηματοδοτεί το τέλος του διατλαντικού δεσμού.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάτι περισσότερο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Και διακρίνω ενθαρρυντικά σημάδια εκ μέρους των Δημοκρατικών, αλλά και εκ μέρους των Ρεπουμπλικανών που λένε ότι “δεν είναι αυτός ο δρόμος που θέλουμε να ακολουθήσουμε”».