Γροιλανδία: Η πρωθυπουργός της Δανίας επισκέπτεται το Νούουκ σε ένδειξη υποστήριξης - Real.gr

Γροιλανδία: Η πρωθυπουργός της Δανίας επισκέπτεται το Νούουκ σε ένδειξη υποστήριξης
Γροιλανδία: Η πρωθυπουργός της Δανίας επισκέπτεται το Νούουκ σε ένδειξη υποστήριξης

23:15, 23/01/2026
Γροιλανδία: Η πρωθυπουργός της Δανίας επισκέπτεται το Νούουκ σε ένδειξη υποστήριξης

Η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν επισκέφθηκε σήμερα τη Γροιλανδία για να δείξει όπως δήλωσε τη «μεγάλη υποστήριξη» του λαού της Δανίας προς τους κατοίκους του νησιού της Αρκτικής, μετά μια ταραχώδη εβδομάδα κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε από τις απειλές του να καταλάβει την αυτόνομη δανική επικράτεια και συμφώνησε να διαπραγματευτεί.

Κατά την αποβίβασή της από το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας, Νούουκ, η Φρεντέρικσεν έγινε δεκτή από τον ομόλογό της Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν. Οι δυο τους εθεάθησαν να αγκαλιάζονται στον διάδρομο προσγείωσης / απογείωσης πριν αποχωρήσουν μαζί οδικώς.

Στη συνέχεια οι δύο ηγέτες περπάτησαν στους δρόμους της πρωτεύουσας.

«Είμαι εδώ για να δείξω τη μεγάλη υποστήριξη του λαού της Δανίας προς τους Γροιλανδούς. Αυτή είναι μια στιγμή που πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ κοντά ο ένας στον άλλον. Βρισκόμαστε σε μια σοβαρή κατάσταση», είπε η Φρεντέρικσεν.

Αυτή η επίσκεψη αποσκοπεί επίσης στην «προετοιμασία της διπλωματικής απάντησης» στους Αμερικανούς, τόνισε. «Προετοιμάζουμε τα επόμενα βήματα», δήλωσε σε δημοσιογράφους, περπατώντας δίπλα στον Νίλσεν στο κέντρο του Νούουκ.

Η συνάντηση της Φρεντέρικσεν με τον Νίλσεν έγινε αφού ο Αμερικανός πρόεδρος απέσυρε τις απειλές του να αποκτήσει με τη βία τη Γροιλανδία, μετά τη συνάντηση που είχε την Τετάρτη με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Νταβός. Στη διάρκεια της συνομιλίας τους, οι δύο άνδρες κατέληξαν σε ένα «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία, οι λεπτομέρειες του οποίου παραμένουν ασαφείς.

Η Φρέντερικσεν πήγε στο Νούουκ απευθείας από τις Βρυξέλλες όπου συναντήθηκε με τον Ρούτε, ο οποίος τόνισε σήμερα στο Χ ότι συνεργάζεται με τη Δανή πρωθυπουργό προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνα και η αποτροπή στην περιοχή της Αρκτικής.

«Συμφωνούμε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να αυξήσει τη δέσμευσή του στην Αρκτική. Η άμυνα και η ασφάλεια στην Αρκτική είναι θέμα ολόκληρης της συμμαχίας», δήλωσε η Φρεντέρικσεν σε ανάρτηση στο Χ, μαζί με μια φωτογραφία της ίδιας και του Ρούτε στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

