Γροιλανδία: Η Ρωσία κατηγορεί το NATO ότι στρατιωτικοποιεί την Αρκτική - Real.gr

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στη Δανία Βλαντίμιρ Μπάρμπιν κατηγόρησε το NATO ότι επιδιώκει να στρατιωτικοποιήσει την Αρκτική, με φόντο την απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ η χώρα του να «αποκτήσει» την πελώρια νήσο, η οποία αποτελεί διοικητικά αυτόνομη περιοχή της Δανίας, και τις ανακοινώσεις ευρωπαϊκών χωρών για την ανάπτυξη στρατευμάτων τους.

Κράτη μέλη του NATO, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, επισείουν την υποτιθέμενη απειλή της Ρωσίας και της Κίνας για να επεκτείνουν τη στρατιωτική παρουσία τους στην Αρκτική, στηλίτευσε ο πρεσβευτής, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Για τον Βλαντίμιρ Μπάρμπιν, η Κοπεγχάγη έχει υιοθετήσει συγκρουσιακή προσέγγιση, αναμιγνύοντας το NATO και κλιμακώνοντας τις στρατιωτικές εντάσεις στην Αρκτική.

Η Ρωσία «δεν καταρτίζει σχέδια επίθεσης εναντίον των γειτόνων της στην Αρκτική, δεν τους απειλεί με στρατιωτική δράση και δεν θέλει να καταλάβει εδάφη τους», συνέχισε ο κ. Μπάρμπιν, αναφερόμενος, εμμέσως πλην σαφώς, στον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.

Ωστόσο και η Μόσχα έχει προειδοποιήσει εναντίον κάθε ενδεχόμενης περιφρόνησης των συμφερόντων της Ρωσίας στην Αρκτική στο παρελθόν.

Η Ρωσία, με μακρά ακτογραμμή στον Αρκτικό Ωκεανό, θεωρεί την Αρκτική μέρος της σφαίρας επιρροής της. Η Μόσχα κάνει ευρύτερη χρήση θαλάσσιων οδών που περνούν από εκεί κι επεκτείνει τη στρατιωτική παρουσία της.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ασκεί εκ νέου τελευταία πίεση ώστε η Ουάσιγκτον να «αποκτήσει» την πλούσια σε πόρους περιοχή της Δανίας, για λόγους «εθνικής ασφαλείας», επικαλούμενος τους κινδύνους που εγείρονται κατ’ αυτόν εξαιτίας της «παρουσίας» της Κίνας και της Ρωσίας—χωρίς να αποκλείσει ποτέ τη στρατιωτική επιλογή.

Μετά τις ανεπιτυχείς συνομιλίες στην Ουάσιγκτον προχθές Τετάρτη για να επιλυθεί η διένεξη, κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας και της Γαλλίας, ανακοίνωσαν πως στέλνουν στρατιωτικούς στη νήσο σε αποστολή για να υποστηρίξουν τη Δανία.