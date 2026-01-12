Grok: Η βρετανική Ofcom ανακοινώνει έναρξη έρευνας για τις σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνες του chatbot της AI - Real.gr

Quantcast
Grok: Η βρετανική Ofcom ανακοινώνει έναρξη έρευνας για τις σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνες του chatbot της AI
Grok: Η βρετανική Ofcom ανακοινώνει έναρξη έρευνας για τις σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνες του chatbot της AI

22:00, 12/01/2026
Η Ofcom, η βρετανική ρυθμιστική αρχή για την ασφάλεια στο Ιντερνετ, ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη επίσημης έρευνας κατά της πλατφόρμας Χ σχετικά με τις σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνες που αναρτήθηκαν από το Grok, το chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης της πλατφόρμας του Ιλον Μασκ.

«Πολύ ανησυχητικές αναφορές κάνουν λόγο για την χρησιμοποίηση του Grok AI στο Χ «για την δημιουργία εικόνων γυμνών ανθρώπων – πράγμα που δύναται να συνιστά προσβολή δημόσιας αιδούς ή πορνογραφία – καθώς και σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνων παιδιών πράγμα που δύναται να συνιστά υλικό παιδικής πορνογραφίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ofcom.

Η βρετανική κυβέρνηση κάλεσε την περασμένη εβδομάδα το X να βρει «επειγόντως» λύση για να αποτραπεί η διασπορά πλαστών, «εξοργιστικών» εικόνων γυμνών γυναικών και που δημιουργήθηκαν από το Grok.

«Αυτό που είδαμε στο διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες είναι απολύτως εξοργιστικό και απαράδεκτο σε μια κοινωνία που σέβεται τον εαυτό της», δήλωσε η Λιζ Κένταλ, υπουργός αρμόδια για την Τεχνολογία στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης την περασμένη εβδομάδα την επιβολή συντηρητικών μέτρων μετά το σκάνδαλο των σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνων ανηλίκων που δημιουργήθηκαν από το Grok.

Η Κομισιόν έδωσε εντολή στην πλατφόρμα X του Ιλον Μασκ να διατηρήσει όλα τα εσωτερικά έγγραφα και δεδομένα που σχετίζονται με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok έως το τέλος του 2026, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι οι εικόνες γυμνών γυναικών και παιδιών που διακινούνται στην πλατφόρμα X είναι παράνομες και αποτρόπαιες ενώνοντας την φωνή της με την χορεία των αξιωματούχων σε όλον τον κόσμο που καταδικάζουν την σωρεία κρουσμάτων δημοσίευσης μη συναινετικού οπτικού υλικού στην πλατφόρμα.

Η Κομισιόν αποφάσισε έτσι να παρατείνει εντολή διατήρησης στοιχείων που είχε αποσταλεί στο X πέρυσι, η οποία αφορούσε τους αλγορίθμους και τη διασπορά παράνομου περιεχομένου, δήλωσε στους δημοσιογράφους σήμερα ο εκπρόσωπος Τομά Ρενιέ.

«Αυτό σημαίνει ότι λέμε σε μια πλατφόρμα: κρατήστε τα εσωτερικά σας έγγραφα, μην τα ξεφορτωθείτε, διότι έχουμε αμφιβολίες σχετικά με τη συμμόρφωσή σας… και πρέπει να είμαστε σε θέση να έχουμε πρόσβαση σε αυτά αν το ζητήσουμε ρητά», είπε ο εκπρόσωπος.

Η ΕΕ είχε επιβάλει στις αρχές Δεκεμβρίου πρόστιμο ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ στο X για παραβίαση του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), παρά τις επανειλημμένες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι βάζει στο στόχαστρο τους τεχνολογικούς κολοσσούς.

