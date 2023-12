Guardian: Φόβοι για νέο Τσέρνομπιλ μετά από διαρροή στο «πιο επικίνδυνο πυρηνικό εργοστάσιο» της Βρετανίας

Η διαρροή ραδιενεργού υγρού από έναν από τους «μεγαλύτερους πυρηνικούς κινδύνους στο Ηνωμένο Βασίλειο» – ένα ετοιμόρροπο κτίριο στο τεράστιο εργοτάξιο της Κάμπρια, γνωστό ως Magnox swarf storage Silo (MSSS) – είναι πιθανό να συνεχιστεί μέχρι το 2050. Αυτό θα μπορούσε να έχει «δυνητικά σημαντικές συνέπειες» εάν συνεχιστεί, με κίνδυνο να μολυνθούν τα υπόγεια ύδατα, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο.

Ρωγμές έχουν επίσης δημιουργηθεί στο σκυρόδεμα και την άσφαλτο που καλύπτουν την τεράστια λίμνη που περιέχει πυρηνική λάσπη δεκαετιών, μέρος ενός καταλόγου προβλημάτων ασφαλείας στην περιοχή.

Οι ανησυχίες αυτές αναδείχθηκαν στο πλαίσιο των πυρηνικών διαρροών, μιας ετήσιας έρευνας του Guardian σχετικά με προβλήματα που εκτείνονται από την παραβίαση του κυβερνοχώρου, τη ραδιενεργό μόλυνση και την τοξική εργασιακή κουλτούρα στην τεράστια πυρηνική χωματερή.

Ένα έγγραφο που στάλθηκε στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Σέλαφιλντ τον Νοέμβριο του 2022 και το οποίο είδε ο Guardian, εξέφρασε εκτεταμένες ανησυχίες για την υποβάθμιση της ασφάλειας σε ολόκληρη την περιοχή, προειδοποιώντας για τον «σωρευτικό κίνδυνο» από παραλείψεις που κυμαίνονται από την πυρηνική ασφάλεια έως τον αμίαντο και τα πρότυπα πυρασφάλειας.

