Γυναίκα κατηγορείται ότι δηλητηρίαζε επί μήνες τον καφέ του συζύγου της με χλωρίνη

Ο άντρας υπηρετεί στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, και σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές η οικογένεια ζούσε ακόμα μαζί αν και βρίσκονταν σε διαδικασία διαζυγίου.

Ο Johnson προκειμένου να διαπιστώσει τι συνέβαινε, χρησιμοποίησε ταινίες χημικού ελέγχου – αυτές που χρησιμοποιούν και στις πισίνες- και ανακάλυψε ότι «υψηλά επίπεδα χλωρίου», σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Στη συνέχεια, φέρεται ότι χρησιμοποίησε κρυφή κάμερα και χάρη σε αυτή ανακάλυψε πως η σύζυγός του έριχνε μια άγνωστη ουσία στην καφετιέρα. Όπως αργότερα κατέθεσε στην αστυνομία, προσποιήθηκε ότι συνέχιζε να πίνει τον καφέ του, μέχρι η οικογένεια να επιστρέψει στις ΗΠΑ και στην αεροπορική βάση Davis Monthan όπου και απευθύνθηκε στις αρχές.

Όταν τελικά επέστρεψαν στα πάτρια εδάφη, ο Roby Johnson τοποθέτησε αρκετές κρυφές κάμερες οι οποίες έδειχναν «τη Melody να παίρνει τη χλωρίνη, να τη ρίχνει σε ένα δοχείο και στη συνέχεια να περπατά και να τη ρίχνει στην καφετιέρα». Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι η σατανική γυναίκα ήθελε να τον σκοτώσει για να εισπράξει τα επιδόματα.

JUST IN: This is the Tucson woman charged with attempted first degree murder for pouring bleach into her husband's coffee pot for months to poison him...

Melody Johnson's husband, a military Airman, set up surveillance cameras in their home after noticing his coffee tasted weird… pic.twitter.com/yk94OC9FTt