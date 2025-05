H Χαμάς λέει ότι απάντησε στην πρόταση εκεχειρίας του Γουίτκοφ - Real.gr

Η Χαμάς ανακοίνωσε το Σάββατο ότι υπέβαλε την απάντησή της επί της πρότασης κατάπαυσης του πυρός που υπέβαλε στους διαμεσολαβητές ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

Η παλαιστινιακή οργάνωση ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα απελευθερώσει δέκα ζωντανούς ομήρους και 18 σορούς σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση από το Ισραήλ ενός αριθμού Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Hamas delivers response to US envoy Witkoff’s revised proposal. Here’s more 👇

– Proposal aims to achieve a permanent ceasefire

– Full Israeli withdrawal from Gaza

– Ensure aid flows to the people in the enclave

– Release 10 Israeli captives and 18 bodies in exchange for agreed… pic.twitter.com/Lj496SUiJj

— TRT World (@trtworld) May 31, 2025