H Ιαπωνία θα αναπτύξει πυραύλους σε νησί κοντά στην Ταϊβάν μέχρι το 2030 -Στο κόκκινο η ένταση με την Κίνα - Real.gr

Σε μια κίνηση που αναμένεται να οξύνει περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις με το Πεκίνο η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει πυραύλους στο νησί Γιοναγκούνι, μόλις 100–110 χλμ. από την Ταϊβάν έως τον Μάρτιο του 2031.

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας, Σιντζίρο Κοϊζούμι, διευκρινίζοντας για πρώτη φορά το χρονοδιάγραμμα της ανάπτυξης των πυραύλων που είχε αρχικά γνωστοποιηθεί το 2022.

Πυραυλικά συστήματα μεσαίου βεληνεκούς σε ιαπωνικό νησί μια ανάσα από την Ταϊβάν

Σύμφωνα με τον Κοϊζούμι, η μονάδα στο Γιοναγκούνι θα εξοπλιστεί με πυραύλους επιφανείας-αέρος μεσαίου βεληνεκούς, ικανούς να αναχαιτίζουν αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους.

Το ιαπωνικής κατασκευής σύστημα διαθέτει εμβέλεια περίπου 50 χιλιομέτρων, δυνατότητα κάλυψης 360 μοιρών, παρακολούθησης έως και 100 στόχων ταυτόχρονα και εμπλοκής 12 εξ αυτών.

«Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από την πρόοδο των έργων υποδομής, αλλά ο σχεδιασμός προβλέπει την ολοκλήρωση στο οικονομικό έτος 2030», δήλωσε ο Ιάπωνας υπουργός.

Διπλωματική σύγκρουση Τόκυο-Πεκίνου

Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω διπλωματικής έντασης ανάμεσα στο Τόκιο και το Πεκίνο, μετά από δηλώσεις της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας σχετικά με την ασφάλεια της Ταϊβάν.

Η Σανάε Τακαΐτσι είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης των ιαπωνικών Δυνάμεων Αυτοάμυνας σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης στην Ταϊβάν, εφόσον μια τέτοια εξέλιξη συνιστούσε «υπαρξιακή απειλή» για την Ιαπωνία.

Το Πεκίνο, που θεωρεί κινεζική έπαρχία την Ταϊβάν και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για την «επανένωση», αντέδρασε έντονα προτρέποντας τους πολίτες του να αποφεύγουν τα ταξίδια στην Ιαπωνία, περιορίζοντας εξαγωγές «διπλής χρήσης» προς ιαπωνικές εταιρείες και επιβάλλοντας νέους εξαγωγικούς περιορισμούς σε 20 ιαπωνικές επιχειρήσεις, επικαλούμενο λόγους εθνικής ασφάλειας.

Παράλληλα, κινεζικά πλοία συνεχίζουν να εισέρχονται σε ύδατα που η Ιαπωνία θεωρεί δικά της γύρω από τα ακατοίκητα νησιά Σενκάκου, τα οποία η Κίνα αποκαλεί Ντιαογιού.

Το Γιοναγκούνι στην «πρώτη γραμμή»

Το Γιοναγκούνι, με πληθυσμό περίπου 1.500 κατοίκων, αποτελεί το δυτικότερο άκρο της Ιαπωνίας και με καθαρό ουρανό είναι ορατό από τις ακτές της Ταϊβάν.

Ήδη από το 2016 φιλοξενεί βάση των ιαπωνικών Δυνάμεων Αυτοάμυνας με περίπου 160 στελέχη που επιτηρούν τις κινεζικές ναυτικές κινήσεις μέσω ραντάρ.

Το 2015, οι κάτοικοι είχαν ψηφίσει υπέρ της εγκατάστασης στρατιωτικής βάσης, ωστόσο σήμερα αρκετοί εκφράζουν ανησυχία ότι το νησί, που είναι γνωστό για τα μικρόσωμα άλογά του και τους σφυροκέφαλους καρχαρίες, μετατρέπεται σταδιακά σε στρατιωτικό προπύργιο.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Kyodo News προγραμματίζεται επίσης η ανάπτυξη εντός του έτους στο νησί μονάδας ηλεκτρονικού πολέμου με δυνατότητα παρεμβολής εχθρικών επικοινωνιών και ραντάρ.

Νέα στρατηγική κατεύθυνση της Ιαπωνίας

Η ενίσχυση των απομακρυσμένων νησιών σηματοδοτεί τη μετατόπιση της ιαπωνικής αμυντικής στρατηγικής από τις απειλές στον βορρά προς την αυξανόμενη κινεζική στρατιωτική δραστηριότητα στην Ανατολική Σινική Θάλασσα.

Η πρόσφατη εκλογική νίκη της Τακαΐτσι ενισχύει την πολιτική της ισχύ να προχωρήσει σε περαιτέρω αύξηση των αμυντικών δαπανών και των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η ανάπτυξη πυραύλων στο Γιοναγκούνι δεν αποτελεί απλώς τεχνική στρατιωτική αναβάθμιση, αλλά σαφές μήνυμα για το πού η Ιαπωνία θεωρεί ότι βρίσκεται η «πρώτη γραμμή» της άμυνάς της και πόσο μακριά είναι διατεθειμένη να φτάσει για να την υπερασπιστεί.