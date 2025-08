H καταιγίδα Floris σαρώνει τη Σκωτία και τη βόρεια Αγγλία - Καταστροφές και χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα - Real.gr

Προβλήματα στα δρομολόγια των σιδηροδρόμων, αποκλεισμένοι δρόμοι, εκδηλώσεις που ματαιώθηκαν: η καταιγίδα Floris σαρώνει τη Σκωτία και τη βόρεια Αγγλία σήμερα, με μια «ασυνήθιστη» ισχύ για μήνα Αύγουστο, σύμφωνα με τη βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία.

Το Met Office έθεσε σχεδόν το σύνολο της Σκωτίας, ενός δημοφιλούς τουριστικού προορισμού το καλοκαίρι, σε «πορτοκαλί» συναγερμό, στη δεύτερη κλίμακα επικινδυνότητας εκ των συνολικά 3.

«Η καταιγίδα Floris είναι μια καταιγίδα ασυνήθιστα ισχυρή για αυτήν την εποχή του χρόνου», υπογράμμισε το Met Office σε ένα δελτίο Τύπου, προσθέτοντας πως είναι μόλις η δεύτερη φορά από το 2011 που εκδίδει τον μήνα Αύγουστο συναγερμό για θυελλώδεις ανέμους σε αυτό το επίπεδο.

«Ορισμένες περιοχές της Σκωτίας θα σπάσουν πιθανόν το ρεκόρ τους αναφορικά με την ισχύ των ριπών ανέμου για τον Αύγουστο», συμπληρώνεται στην ανακοίνωση.

My back garden is getting a thorough battering. #StormFloris pic.twitter.com/gXxiWGcaAe



Ριπές ανέμου έως 130 χλμ/ώρα καταγράφηκαν κυρίως στη νήσο Σάουθ Γιούιστ, στο δυτικό τμήμα της Σκωτίας.

Ήδη, έχουν σημειωθεί πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα στο σιδηροδρομικό δίκτυο, όπου δρομολόγια τρένων ακυρώθηκαν, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία Network Rail Scotland.

Η πτώση ενός δέντρου προκάλεσε πυρκαγιά σε ράγες κοντά στη Γλασκώβη.

Επιπλέον, πτήσεις ακυρώθηκαν σε ορισμένα αεροδρόμια, ιδίως σε εκείνο του Αμπερντίν (βορειοανατολικά).

Περίπου 22.500 νοικοκυριά δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN).

Some shows at the Edinburgh Fringe Festival had to be cancelled as Storm Floris hits parts of the UK.https://t.co/YrLdAb7iCb pic.twitter.com/xnn9GZfGEH

— Sky News (@SkyNews) August 4, 2025