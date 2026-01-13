H Μελόνι υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο της Ρώμης τους δύο Ιταλούς πολιτικούς κρατούμενους που απελευθέρωσε η Βενεζουέλα - Real.gr

Quantcast
12:45, 13/01/2026
H Μελόνι υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο της Ρώμης τους δύο Ιταλούς πολιτικούς κρατούμενους που απελευθέρωσε η Βενεζουέλα

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι υποδέχθηκαν σήμερα το πρωί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Τσαμπίνο της Ρώμης τους Αλμπέρτο Τρεντίνι και Μάριο Μπουρλό, τους δύο Ιταλούς πολιτικούς κρατούμενους που αποφυλακίσθηκαν χθες, Δευτέρα, στην Βενεζουέλα.

Όπως υπογραμμίζεται από τον Τύπο, οι Τρεντίνι και Μπουρλό είχαν οδηγηθεί στην φυλακή του Καράκας χωρίς να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος τους. Στον πρώτο ουδέποτε απαγγέλθηκαν κατηγορίες, ενώ ο δεύτερος κατηγορήθηκε τελικά για τρομοκρατική δράση.

«Ο πελάτης μου δεν ασχολήθηκε ποτέ με την πολιτική, ούτε στην Ιταλία. Φανταστείτε αν είχε σχέση με την τρομοκρατία στην Βενεζουέλα», δήλωσε σήμερα ο δικηγόρος του Μπουρλό στους δημοσιογράφους.

Η αίσια αυτή κατάληξη κατέστη δυνατή χάρη στην συνεχή διπλωματική προσπάθεια της Ιταλίας και στην αναγνώριση, πριν από λίγες ημέρες από την Τζόρτζια Μελόνι, της μεταβατικής κυβέρνησης της Ντέλσι Ροντρίγκες στη Βενεζουέλα.

