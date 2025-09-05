Quantcast
H πριγκίπισσα Charlene του Μονακό αποχαιρετά τον θρυλικό Giorgio Armani - Real.gr
real player

H πριγκίπισσα Charlene του Μονακό αποχαιρετά τον θρυλικό Giorgio Armani

15:45, 05/09/2025
H πριγκίπισσα Charlene του Μονακό αποχαιρετά τον θρυλικό Giorgio Armani

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ - EPA/ANDRE PAIN

Ο θάνατος του θρυλικού Giorgio Armani σκόρπισε θλίψη παγκοσμίως στον χώρο της μόδας.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved