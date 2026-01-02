Quantcast
H Ρωσία διαψεύδει τις αναφορές περί πυραυλικής επίθεσης στο Χάρκοβο - Κάνει λόγο για έκρηξη ουκρανικών πυρομαχικών - Real.gr
20:15, 02/01/2026
epa09806315 Members of the Territorial Defense Forces stand guard at a checkpoint, in the eastern part of Kyiv (Kiev) region, Ukraine, 06 March 2022. According to the National Guard of Ukraine statistics, 100,000 Ukrainians have joined the Territorial Defense Force since the beginning of the Russian invasion of Ukraine. EPA/ROMAN PILIPEY ATTENTION: This Image is part of a PHOTO SET

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας διέψευσε σήμερα τις αναφορές περί ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στην πόλη Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, αποδίδοντας το περιστατικό σε έκρηξη ουκρανικών πυρομαχικών που είχαν αποθηκευτεί στην περιοχή.

«Οι πληροφορίες για την υποτιθέμενη επίθεση ρωσικών δυνάμεων στην πόλη Χάρκοβο, στις 2 Ιανουαρίου, δεν είναι αληθείς», αναφέρει ανάρτηση του υπουργείου στην πλατφόρμα Telegram.

Το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο ότι επιδιώκει να αποπροσανατολίσει τη διεθνή κοινή γνώμη, στρέφοντας την προσοχή μακριά από την επιδρομή ουκρανικών drones, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, εναντίον ξενοδοχείου σε περιοχή της Χερσώνας που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας αυτής της επίθεσης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο διορισμένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης Βλαντίμιρ Σάλντο.

