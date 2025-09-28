Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση στην Ουκρανία τη νύχτα - 10 τραυματίες - Συναγερμός και στην Πολωνία - Real.gr

Η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζική» επίθεση στην Ουκρανία τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, σύμφωνα με το Κίεβο, το οποίο έκανε λόγο για εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους, που προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 10 ανθρώπων στην πρωτεύουσα και στην πόλη Ζαπορίζια.

«Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική αεροπορική επίθεση σε ουκρανικές πόλεις ενώ ο κόσμος κοιμόταν. Για ακόμα μια φορά, εκατοντάδες drones και πυραύλους, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών και προκαλώντας θύματα μεταξύ των αμάχων», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ.

Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι πέντε νοσηλεύονται, ύστερα από «μαζική» επίθεση.

Η Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά) χτυπήθηκε «τουλάχιστον τέσσερις φορές» σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ, που έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι 41 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

Στα δυτικά της Ουκρανίας, η γειτονική Πολωνία ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε «προληπτικά» την αεροπορία της.

Scenes from Kyiv this morning as Russians continue an hours long missile and drone attack on the city. Rescue efforts ongoing in several districts. pic.twitter.com/JOOk4kc1aF — Kyiv Insider (@KyivInsider) September 28, 2025

Ο Αντρίι Γέρμακ, προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε λόγο για επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους.

Η Πολωνία έκλεισε τον εναέριο χώρο της κοντά στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, τουλάχιστον έως τις 07.00 ώρα Ελλάδας «εξαιτίας μη προγραμματισμένη στρατιωτικής δραστηριότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κράτους», όπως ανέφερε σήμερα ο εξειδικευμένος ιστότοπος για την παρακολούθηση της εναέριας κυκλοφορίας Flightradar24.

Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι επιστράτευσαν αεροσκάφος για να διασφαλίσουν τον εναέριο χώρο αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε πλήγματα κατά της Ουκρανίας.

«Σχετικά με τη δραστηριότητα της αεροπορίας μεγάλου βεληνεκούς της Ρωσικής Ομοσπονδίας που εξαπολύει επιθέσεις στο έδαφος της Ουκρανίας, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη άρχισαν να επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας», ανέφερε ο στρατός σε ανάρτηση στο X.

Airspace near Lublin and Rzeszów closed until at least 0400 UTC due to “unplanned military activity related to ensuring state security.” NATO MRTT in the area is currently our most tracked flight. https://t.co/wOpL1YNulM pic.twitter.com/oDLJOtTpEp — Flightradar24 (@flightradar24) September 28, 2025

Ο πολωνικός στρατός χαρακτήρισε τις ενέργειες προληπτικές και δήλωσε ότι έχουν στόχο τη διασφάλιση του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών.

Σύμφωνα με δεδομένα της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας, σε όλη τη χώρα είναι σε ισχύ συναγερμός για αεροπορική επιδρομή από τις 06.00 ώρα Ελλάδας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ – Reuters